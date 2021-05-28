Французский футболист Трезеге с нетерпением ждет возвращения в Россию

Париж, 28 мая. Представления знаменитого спортсмена о России кардинально изменились после чемпионата мира 2018 года.

Известный французский футболист и посол Евро-2020 Давид Трезеге рассказал, что он на самом деле думает о России, и как изменилось его мнение о стране после чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает RT France.



По словам спортсмена, в его памяти ЧМ-2018 сохранился, как настоящий праздник. Трезеге отмечает, что до турнира европейцы в основном считали Россию закрытой и довольно суровой страной, жители которой очень дисциплинированы. Однако за время соревнований стало понятно, что русские действительно открытые и позитивные люди, которые стремятся показать себя и свою страну с лучшей стороны и в то же время всегда готовы прийти на помощь другим.



Кроме того, футболист рассказал, что ему очень понравились Москва и Санкт-Петербург - эти города он считает действительно великолепными.

В целом, по словам Трезеге, теперь он всегда старается приезжать в Россию, когда появляется такая возможность. Как отмечает Давид Трезеге, сейчас все футболисты и болельщики с большим нетерпением ждут начало Евро-2020, матчи которого пройдут в том числе и в России.



Напомним, ранее глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому иностранные болельщики смогут попасть в Россию без оформления визы для посещения матчей в рамках Евро-2020.