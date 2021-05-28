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23:35
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
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Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
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Косметолог предупредила об опасности бьюти-процедур перед отдыхом на пляже

Общество
Косметолог предупредила об опасности бьюти-процедур перед отдыхом на пляже
pixabay.com  /  VolensNolens

Москва, 28 мая. Перед летним отпуском хочется преобразиться: сделать маникюр, улучшить состояние кожи, привести в порядок тело. По мнению косметолога, некоторые процедуры могут нанести вред.

Эксперт в области косметологии Людмила Швецова напомнила о сезонной уместности ухода. Так, польза от некоторых процедур может оказаться весьма условной, если не исполняются основные рекомендации. Некоторые из них делаются без привязки к сезону, поскольку жители жарких стран находятся под солнцем круглый год.

Для россиян, используемые за рубежом комплексы не подойдут, поскольку в большинстве регионов холодно и малосолнечно. Пациенты не всегда могут использовать солнцезащитные средства и соблюдать должный уход, что может повлечь за собой неприятные последствия, отмечает она.

Среди процедур от которых следует отказаться перед долгожданным отпуском значатся лазерная шлифовка кожи лица и тела, удаление новообразований и химические пилинги. Так, при попадании солнца на место шлифовки возрастает риск пигментации в этой области. Кроме того, после процедуры омолаживания необходимо соблюдать реабилитационный период. Сюда же относится фитотерапия.

Удаление бородавок, родинок и папиллом травмирует кожу, а летом она хуже заживает. Во избежание возникновения рубцов стоит не делать процедуру за несколько недель перед поездкой на море.

«После удаления место нельзя мочить в течение суток. Затем важно следить, чтобы оно не намокало, пока не отойдет корочка, оставшаяся там, где было новообразование», — уточнила дерматовенеролог и косметолог клиники «СМ-Косметология», передает «Ридус».

Очищения кожи от ороговевших клеток также несовместимо с солнцем, воздействие которого может сильно ухудшить ее состояние. Швецова напомнила о многообразии всесезонных пилингов, которые проникают в глубокие слои кожи без нарушения эпидермиса.

«Лучше всего перед отпуском провести процедуры биоревитализации, плазмотерапии или мезотерапии. Они повысят уровень гиалуроновой кислоты в тканях, сделав кожу более упругой и напитанной», — рекомендовала она.

Ранее ФАН перечислил лучшие скрабы для тела. Эффективными оказались Organic shop Бразильский кофе, Organic kitchen Сахарный мармелад, Natura Siberica Сон великанов, Compliment For beautiful body и Fitness model подтягивающий с охлаждающим эффектом.

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море косметология процедуры
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