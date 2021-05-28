Косметолог предупредила об опасности бьюти-процедур перед отдыхом на пляже

Москва, 28 мая. Перед летним отпуском хочется преобразиться: сделать маникюр, улучшить состояние кожи, привести в порядок тело. По мнению косметолога, некоторые процедуры могут нанести вред.

Эксперт в области косметологии Людмила Швецова напомнила о сезонной уместности ухода. Так, польза от некоторых процедур может оказаться весьма условной, если не исполняются основные рекомендации. Некоторые из них делаются без привязки к сезону, поскольку жители жарких стран находятся под солнцем круглый год.

Для россиян, используемые за рубежом комплексы не подойдут, поскольку в большинстве регионов холодно и малосолнечно. Пациенты не всегда могут использовать солнцезащитные средства и соблюдать должный уход, что может повлечь за собой неприятные последствия, отмечает она.

Среди процедур от которых следует отказаться перед долгожданным отпуском значатся лазерная шлифовка кожи лица и тела, удаление новообразований и химические пилинги. Так, при попадании солнца на место шлифовки возрастает риск пигментации в этой области. Кроме того, после процедуры омолаживания необходимо соблюдать реабилитационный период. Сюда же относится фитотерапия.

Удаление бородавок, родинок и папиллом травмирует кожу, а летом она хуже заживает. Во избежание возникновения рубцов стоит не делать процедуру за несколько недель перед поездкой на море.

«После удаления место нельзя мочить в течение суток. Затем важно следить, чтобы оно не намокало, пока не отойдет корочка, оставшаяся там, где было новообразование», — уточнила дерматовенеролог и косметолог клиники «СМ-Косметология», передает «Ридус».

Очищения кожи от ороговевших клеток также несовместимо с солнцем, воздействие которого может сильно ухудшить ее состояние. Швецова напомнила о многообразии всесезонных пилингов, которые проникают в глубокие слои кожи без нарушения эпидермиса.

«Лучше всего перед отпуском провести процедуры биоревитализации, плазмотерапии или мезотерапии. Они повысят уровень гиалуроновой кислоты в тканях, сделав кожу более упругой и напитанной», — рекомендовала она.

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