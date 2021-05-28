Норкин сбил гонор с оскорбившего Россию лидера «Ногу свело» Покровского

Москва, 28 мая. Телеведущий Андрей Норкин поставил на место лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского за критику России и ее властей.

Норкин в программе «Место встречи» высказался о забытых звездах прошлого, использующих политику ради привлечения внимания к своей персоне. Примерами таких «знаменитостей» он назвал Покровского, экс-ведущую «Муз-ТВ» Аврору (Ирину Юдину), а также актера Павла Майкова из сериала «Бригада».

Особое внимание Норкин уделил Покровскому, который с 2019 года живет с семьей в США, но регулярно критикует ситуацию в России и ее жителей. Так, в год переезда он объявил, что российская нация «деградирует». Однако источником дохода для забытого лидера «Ногу свело» остаются гастроли в РФ — за ее пределами рокер не смог найти своего слушателя.

«Единственное, чего я не понял в этой истории: Покровский же, вроде, уехал в Америку какое-то время назад. Выступать сюда приезжает, что ли?» — удивился Норкин.

Ведущий напомнил, что лидер «Ногу свело» поддерживает незаконные митинги, выступает в поддержку отбывающего наказание блогера Навального и безуспешно пытается писать «гимны сопротивления». Также Покровский жалуется на отмену концертов «по политическим мотивам»: говоря об этом, Норкин рассказал о личном опыте общения с организаторами крупных рок-фестивалей, которые опровергли подобные жалобы и «указания сверху».

«Представители творческих профессий используют политическую составляющую, чтобы поддерживатьсебя на плаву. Если в девяностых годах группу «Ногу свело» хорошо знали по такому хиту, как «Хару Мамбуру», то уже в двухтысячных их популярность сошла на нет. В последние годы о музыкантах вспоминают лишь когда они критически высказываются о российской власти и России в целом», — сказал Норкин.

По мнению ведущего, для Покровского и прочих бывших звезд видимость политической позиции стала «удобной площадкой», на которой человек продолжает оставаться на виду. С помощью политики такие деятели поддерживают популярность на приемлемом уровне. Однако, как отметил Норкин, многие творческие люди «живут в своем придуманном мире», и в условиях быстро уходящей популярности им может быть очень трудно без «противоядия».

«У меня, слава богу, противоядие есть. Буквально позавчера в «Останкино» на служебном входе подходит молодой человек с каким-то бейджиком и говорит: «Можно с вами сфотографироваться?» Я стараюсь никому не отказывать. Он начинает настраивать телефон и говорит: «Так мне нравится ваша программа «Время покажет». Я говорю: «Это не моя программа». Он говорит: «Но вы же ее ведете». Я говорю: ладно, черт с тобой, веду так веду», — рассказал Норкин.

Ранее ведущий ответил актерам Дмитрию Назарову и Павлу Майкову на критику парада Победы. Он предложил артистам, которых беспокоят расходы на организацию праздника, лично помогать ветеранам финансами.