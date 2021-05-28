Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны

Анкара, 28 мая. Танкер RAVA лишился рулевого управления и попал в аварию в проливе Босфор в районе Стамбула. Об этом сообщил телеканал NTV.

Поломка стала причиной дрейфа судна, на борту которого находится нефть, в сторону берега. Буксиры береговой охраны сумели остановить танкер в 300 метрах от суши в районе квартала Еникей, передает РИА Новости.

Потерявшее управление судно перекрыло пролив в обе стороны. В результате аварии никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет.

Грузовое судно «Бякко» и небольшой танкер ULSAN PIONEER ранее столкнулись у берегов Японии. Один из кораблей перевернулся, три члена экипажа из 12 погибли.