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Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
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Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
22:44
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Горбачева обвинили в запуске механизма уничтожения вооруженных сил СССР

Политика
Горбачева обвинили в запуске механизма уничтожения вооруженных сил СССР
Global Look Press  /  Alexandr Yakovlev

Москва, 28 мая. Немецкий самолет Cessna приземлился на Красную площадь 34 года назад. Военные эксперты предполагают, что это произошло с согласия экс-генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

Посадка воздушного судна под управлением Матиаса Руста в центре Москвы вызвала большой скандал. Эксперты считают, что это событие обернулось губительными последствиями для вооруженных сил СССР. Провокация с самолетом, по мнению профессора МГУ Сергея Черняховского, могла быть связана с фигурой генсека.

«В участии западных спецслужб я сомневаюсь. Но то, что это внутренний акт, спецоперация Горбачева и его структур — это вполне вероятно», — подчеркнул профессор в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Военный обозреватель Александр Жилин считает, что с этого момента Горбачевым была запущена программа уничтожения армии как института власти. Ее продолжил президент РФ Борис Ельцин.

«Нужно было уничтожить комитет национальной безопасности, нужно было уничтожить вооруженные силы. Это был системный подход разрушения всего государства», — отметил эксперт.

Жилин убежден, что оппоненты Москвы и сейчас готовы использовать провокации, чтобы поставить под сомнение надежность российской армии. Теперь, по его словам, они действуют иначе, создавая по периметру границ России очаги напряженности.

О возможных пограничных провокациях Запада недавно высказался генерал-майор Сергей Липовой. Вооруженные силы РФ, по его словам, готовы к любой агрессии.

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горбачев провокация Cessna руст
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