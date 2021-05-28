Горбачева обвинили в запуске механизма уничтожения вооруженных сил СССР

Москва, 28 мая. Немецкий самолет Cessna приземлился на Красную площадь 34 года назад. Военные эксперты предполагают, что это произошло с согласия экс-генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

Посадка воздушного судна под управлением Матиаса Руста в центре Москвы вызвала большой скандал. Эксперты считают, что это событие обернулось губительными последствиями для вооруженных сил СССР. Провокация с самолетом, по мнению профессора МГУ Сергея Черняховского, могла быть связана с фигурой генсека.

«В участии западных спецслужб я сомневаюсь. Но то, что это внутренний акт, спецоперация Горбачева и его структур — это вполне вероятно», — подчеркнул профессор в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Военный обозреватель Александр Жилин считает, что с этого момента Горбачевым была запущена программа уничтожения армии как института власти. Ее продолжил президент РФ Борис Ельцин.

«Нужно было уничтожить комитет национальной безопасности, нужно было уничтожить вооруженные силы. Это был системный подход разрушения всего государства», — отметил эксперт.

Жилин убежден, что оппоненты Москвы и сейчас готовы использовать провокации, чтобы поставить под сомнение надежность российской армии. Теперь, по его словам, они действуют иначе, создавая по периметру границ России очаги напряженности.

О возможных пограничных провокациях Запада недавно высказался генерал-майор Сергей Липовой. Вооруженные силы РФ, по его словам, готовы к любой агрессии.