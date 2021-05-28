Пожарные ликвидировали возгорание в псковском кафе «Мюнхель»

Псков, 28 мая. Пожар в псковском кафе «Мюнхель» произошел 28 мая примерно в 20:40 по московскому времени. Из заведения эвакуировали 50 человек, сообщают СМИ.

Возгорание случилось в вентиляционной шахте кафе. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших в инциденте нет. Экстренные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В тушении пожара участвовало 18 человек и шесть единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе регионального отделения МЧС.

Недавно крупный пожар произошел в Москве. Возгорание на площади 800 квадратных метров тушили 56 человек, 16 единиц спецтехники и вертолет.