Новый стратегический договор укрепит экономическое сотрудничество между Угандой и ДРК

Кампала, 28 мая. Уганда и Демократическая республика Конго подписали крупное соглашение, которое позволит им укрепить трансграничную торговлю, а также развить и стабилизировать обстановку на востоке ДРК.

Церемония подписания состоялась в резиденции угандийского президента Йовери Мусевени. Конголезскую сторону представлял глава Конго — Феликс Чисекеди.

Во время встречи Мусевени поблагодарил лидера ДРК за то, что он согласился сотрудничать с его правительством по трем важнейшим направлениям: электроэнергия, дорожные коммуникации, безопасность.

Он также заявил, что Уганда и ДР Конго имеют много общего.

«У наших народов есть не только общая граница, но и культура», — отметил угандийский лидер.

Глава Уганды заметил, что у его страны и ДРК есть схожие проблемы, решение которых требует совместных усилий.

«Если на границе с Конго возникает нестабильность, то это напрямую влияет и на нас. Например, ситуация с беженцами. В Уганде сейчас находятся почти четыре тысячи конголезцев, которые бежали от войны и голода», — резюмировал президент.

Ранее в Уганде прошли выборы, на которых Йовери Мусевини вновь одержал победу. В ходе предвыборной кампании он пообещал активно развивать сотрудничество с другими африканскими государствами. По всей видимости, национальный лидер смог сдержать некоторые обещания.