«Могу и убить»: нигерийский чиновник избил водителя за критику власти в соцсетях

Абуджа, 28 мая. В Нигерии глава Государственного транспортного управления штата Замфара Алия Альхаззаи Шинкафи напал на водителя такси. Таким образом он решил отстоять честь губернатора Белло Мохаммеда Матавалле.

Водитель Абдулрашид Бухари Янди раскритиковал правительство за то, что в регионе нет никаких достойных инфраструктурных проектов, на личной странице в Facebook. Кроме того, он отметил, что губернатора больше интересует его внешний вид, а не благополучие территории, за которую он отвечает.

Он напомнил, что губернатор обещал построить отель Gusau за три месяца, но этого не произошло. Кроме того, в регионе так и не запустили грузовой аэропорт, который очень важен для безопасности.

Водителя нашел Шинкафи, который кулаками решил отстоять честь шефа. В социальной сети Twitter опубликовано видео, на котором чиновник избивает молодого человека. Он не стеснялся в выражениях и открыто говорил о том, что готов навредить любому, кто выскажет критику в адрес Матавалле.

WATCH: ‘I Can Harm Anybody Not Supporting My Governor’ — Zamfara Govt Official Assaults Man For Criticising @Bellomatawalle1 pic.twitter.com/XqvxBi0vrv