«Могу и убить»: нигерийский чиновник избил водителя за критику власти в соцсетях

Абуджа, 28 мая. В Нигерии глава Государственного транспортного управления штата Замфара Алия Альхаззаи Шинкафи напал на водителя такси. Таким образом он решил отстоять честь губернатора Белло Мохаммеда Матавалле.

Водитель Абдулрашид Бухари Янди раскритиковал правительство за то, что в регионе нет никаких достойных инфраструктурных проектов, на личной странице в Facebook. Кроме того, он отметил, что губернатора больше интересует его внешний вид, а не благополучие территории, за которую он отвечает.

«Я разочарован Матавалле. Я так и не увидел в Замфаре никакого развития», — написал таксист.

Он напомнил, что губернатор обещал построить отель Gusau за три месяца, но этого не произошло. Кроме того, в регионе так и не запустили грузовой аэропорт, который очень важен для безопасности.

Водителя нашел Шинкафи, который кулаками решил отстоять честь шефа. В социальной сети Twitter опубликовано видео, на котором чиновник избивает молодого человека. Он не стеснялся в выражениях и открыто говорил о том, что готов навредить любому, кто выскажет критику в адрес Матавалле.

WATCH: ‘I Can Harm Anybody Not Supporting My Governor’ — Zamfara Govt Official Assaults Man For Criticising @Bellomatawalle1 pic.twitter.com/XqvxBi0vrv — Sahara Reporters (@SaharaReporters) May 28, 2021

«Кто поручил тебе оскорблять губернатора? Я тебя и убить могу», — угрожал Шинкафи.

Все указывает на то, что если власти штата так реагируют на критику, то слова водителя в Facebook — более чем справедливы. Примечательно, что глава транспортного управления не решил проблем руководителя региона, а скорее их усугубил. Скандал стал достоянием общественности и возникнет сразу несколько вопросов: почему обещанные проекты не реализованы, а подчиненные Матавалле избивают гражданских.

Население Нигерии все чаще высказывает недовольство правительством, которое не в состоянии обеспечить безопасность граждан. Африканцы регулярно страдают от нападений со стороны боевиков. Недавно сотни нигерийцев вышли протестовать на трассу Абуджа — Кадуна в районе Тафы.