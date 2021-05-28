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28 мая 23:41
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новостей
23:35
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
Происшествия
Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
22:44
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«Могу и убить»: нигерийский чиновник избил водителя за критику власти в соцсетях

Африка
«Могу и убить»: нигерийский чиновник избил водителя за критику власти в соцсетях
flickr.com  /  @OpenUpEd

Абуджа, 28 мая. В Нигерии глава Государственного транспортного управления штата Замфара Алия Альхаззаи Шинкафи напал на водителя такси. Таким образом он решил отстоять честь губернатора Белло Мохаммеда Матавалле.

Водитель Абдулрашид Бухари Янди раскритиковал правительство за то, что в регионе нет никаких достойных инфраструктурных проектов, на личной странице в Facebook. Кроме того, он отметил, что губернатора больше интересует его внешний вид, а не благополучие территории, за которую он отвечает.

«Я разочарован Матавалле. Я так и не увидел в Замфаре никакого развития», — написал таксист.

Он напомнил, что губернатор обещал построить отель Gusau за три месяца, но этого не произошло. Кроме того, в регионе так и не запустили грузовой аэропорт, который очень важен для безопасности.

Водителя нашел Шинкафи, который кулаками решил отстоять честь шефа. В социальной сети Twitter опубликовано видео, на котором чиновник избивает молодого человека. Он не стеснялся в выражениях и открыто говорил о том, что готов навредить любому, кто выскажет критику в адрес Матавалле.

«Кто поручил тебе оскорблять губернатора? Я тебя и убить могу», — угрожал Шинкафи.

Все указывает на то, что если власти штата так реагируют на критику, то слова водителя в Facebook — более чем справедливы. Примечательно, что глава транспортного управления не решил проблем руководителя региона, а скорее их усугубил. Скандал стал достоянием общественности и возникнет сразу несколько вопросов: почему обещанные проекты не реализованы, а подчиненные Матавалле избивают гражданских.

Население Нигерии все чаще высказывает недовольство правительством, которое не в состоянии обеспечить безопасность граждан. Африканцы регулярно страдают от нападений со стороны боевиков. Недавно сотни нигерийцев вышли протестовать на трассу Абуджа — Кадуна в районе Тафы.

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нигерия
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Все новости / Африка / «Могу и убить»: нигерийский чиновник избил водителя за критику власти в соцсетях
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