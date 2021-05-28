«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию

Москва, 28 мая. Звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив скрывает от общественности и журналистов проблемы со здоровьем.

Актриса оказалась в незавидном положении из-за проблем с ногами. Telegram-канал «НеМалахов» сообщил, что Федункив доставили в ЦКБ, где она перенесла операцию.

«Медбратья выгуливают артистку, держа под руки. Передвигается она на костылях», — сообщает канал.

По словам медсестер ЦКБ, «с ногами у актрисы беда», они буквально «отказывают». Федункив пыталась скрыть информацию об экстренной госпитализации от СМИ.

Ранее 49-летняя актриса впервые рассказала о неудавшихся браках и одиночестве. Первый ее гражданский брак продлился 12 лет. Когда она узнала об изменах, собрала вещи и покинула избранника. Со вторым мужем актриса прожила 13 лет. По словам звезды, все эти годы она словно выкинула «в никуда», поскольку почти все время пыталась бороться с наркотической и алкогольной зависимостью возлюбленного. Мужчина даже неоднократно поднимал на нее руку, но Федункив было стыдно обращаться в полицию. Сейчас актриса живет одна, детей у нее нет.