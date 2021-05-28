«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ

Варшава, 28 мая. Польский политолог Марек Кава разочарован политикой администрации американского президента Джо Байдена, из-за которого сейчас Вашингтон оказался в роли просителя.

Американист, сотрудник Высшей школы педагогики имени Януша Корчака в Варшаве Марек Кава в интервью польскому порталу Nasz Dziennik подчеркнул, что разочарован новостью о встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве.

«Меня разочаровала политика администрации Байдена. Мы видим, что ее приоритетом стал имиджевый успех президента в контактах с Россией. Между тем ситуация должна быть совсем другой», — подчеркнул политолог.

По его мнению, ситуация должна кардинально отличаться. Но, отметил поляк, во внешней политике США произошел «резкий разворот»: экс-президент Дональд Трамп ставил во главу угла интересы исключительно США и «за каждый шаг требовал чего-то взамен».

«Байден, в свою очередь, хочет добиться соглашения любой ценой. Американские дипломаты выступают в роли просителей. Это внешний аспект предстоящей встречи. Самым важным будет то, что в ее результате американцам удастся получить», — считает американист.

По словам Кавы, отмена жестких санкций против «Северного потока — 2» стала платой Байдена за попытку восстановить отношения с Германией.

«От заявления Байдена выиграл дуэт Германия — Россия. Хотя американский президент начал с политики дипломатической мягкости, думаю, какой-то счет Москве и Берлину за отказ от санкций он выставит. То, что газопровод был уже построен на 95%, в этом контексте ничего не меняет», — заявил политолог.

Неделей ранее стало известно, что Госдепартамент США откажется от некоторых ограничительных мер в отношении трубопровода, чтобы избежать наказания немецких организаций, участвующих в почти завершенном проекте. Байден вывел из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига. Позднее санкции были введены только в отношении российских судов, занятых в проекте.

Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель заявил, что решение Байдена по «СП-2» можно объяснить только тем, что он сдался. Для США, подчеркнул политолог, это политическое поражение, тогда как для российского президента — значимая победа.