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22:04
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«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
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«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ

Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
Федеральное агентство новостей

Варшава, 28 мая. Польский политолог Марек Кава разочарован политикой администрации американского президента Джо Байдена, из-за которого сейчас Вашингтон оказался в роли просителя.

Американист, сотрудник Высшей школы педагогики имени Януша Корчака в Варшаве Марек Кава в интервью польскому порталу Nasz Dziennik подчеркнул, что разочарован новостью о встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве.

«Меня разочаровала политика администрации Байдена. Мы видим, что ее приоритетом стал имиджевый успех президента в контактах с Россией. Между тем ситуация должна быть совсем другой», — подчеркнул политолог.

По его мнению, ситуация должна кардинально отличаться. Но, отметил поляк, во внешней политике США произошел «резкий разворот»: экс-президент Дональд Трамп ставил во главу угла интересы исключительно США и «за каждый шаг требовал чего-то взамен».

«Байден, в свою очередь, хочет добиться соглашения любой ценой. Американские дипломаты выступают в роли просителей. Это внешний аспект предстоящей встречи. Самым важным будет то, что в ее результате американцам удастся получить», — считает американист.

По словам Кавы, отмена жестких санкций против «Северного потока — 2» стала платой Байдена за попытку восстановить отношения с Германией.

«От заявления Байдена выиграл дуэт Германия — Россия. Хотя американский президент начал с политики дипломатической мягкости, думаю, какой-то счет Москве и Берлину за отказ от санкций он выставит. То, что газопровод был уже построен на 95%, в этом контексте ничего не меняет», — заявил политолог.

Неделей ранее стало известно, что Госдепартамент США откажется от некоторых ограничительных мер в отношении трубопровода, чтобы избежать наказания немецких организаций, участвующих в почти завершенном проекте. Байден вывел из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига. Позднее санкции были введены только в отношении российских судов, занятых в проекте.

Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель заявил, что решение Байдена по «СП-2» можно объяснить только тем, что он сдался. Для США, подчеркнул политолог, это политическое поражение, тогда как для российского президента — значимая победа.

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санкции путин сша байден северный поток - 2
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