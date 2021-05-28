Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР

Банги, 28 мая. Российский посол Владимир Титоренко встретился с министром обороны Центральноафриканской Республики Мари Ноэль Кояра.

Дипломат обсудил с главой Минобороны ситуацию с безопасностью в ЦАР, которая значительно улучшилась после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Кроме того, политики говорили о расширении военно-технического сотрудничества.

Одной из главных тем встречи Титоренко и Кояра стала необходимость полной отмены оружейного эмбарго, которое Организация Объединенных Наций ввела в отношении республики.

Представители России и ЦАР отметили, что территория страны полностью контролируется вооруженными силами (FACA) и законными властями. Осталось только уничтожить несколько бандформирований, которые скрываются в отдаленных уголках государства. Это приоритетная задача национальной армии, которую планируется выполнить в течение ближайших недель.

Титоренко подчеркнул, что российские инструкторы продолжат оказывать всю необходимую поддержку и обучать бойцов FACA, чтобы обеспечить защиту мирного населения и стабильность. Помощь специалистов в подготовке местных военнослужащих, полиции и жандармов стала гарантией безопасности в республике.

Недавно в столице ЦАР прошла премьера фильма «Турист», который рассказывает о работе россиян в африканской стране. Местному населению полюбилась кинокартина и они рассказали, что ценят помощь Москвы в стабилизации обстановки на родине.