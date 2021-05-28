Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны

Банги, 28 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера делает все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки изменить облик государства.

Второй срок в качестве главы ЦАР он посвятит тому, чтобы восстановить страну и сделать из нее пример для подражания. Многие уже отметили, как изменилась республика после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Накануне декабрьских выборов подконтрольные экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе бандгруппы попытались сорвать избирательный процесс и совершить госпереворот. Действия радикалов вызвали кризис. Однако власти его преодолели и даже достигли определенных успехов в развитии африканского государства.

Все говорит о том, что Туадера намерен сдержать свое слово и значительно улучшить жизнь в республике. Он уже запустил ряд проектов и анонсировал новые, но нынешнее финансовое положение ЦАР не позволит реализовать их самостоятельно.

Тем не менее вряд ли это станет препятствием для инициатив лидера страны. Многие иностранные инвесторы стремятся сотрудничать с республикой. При этом Банги предпочитает работать с россиянами, поскольку считает Москву надежным союзником, не оставившим ЦАР даже в самые сложные времена.

Лидер государства осознает, что добиться успехов можно только вместе. В связи с этим он обращается к народу и призывает каждого центральноафриканца внести вклад в развитие и восстановление родины. Это стало одной из причин, почему Туадера заслужил поддержку населения.

Жители ЦАР считают, что вновь избранный президент — шанс республики на новую жизнь. И хотя есть те, кто выступает против Туадера, большая часть граждан на его стороне и одобряет реформы, направленные на восстановление страны.

Недавно власти республики дали старт полномасштабной борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Такой подход позволит окончательно задушить разрозненные бандформирования, которые остались после поражения разгрома «Коалиции».