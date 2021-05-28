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новостей
22:04
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«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
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Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны

ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 28 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера делает все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки изменить облик государства.

Второй срок в качестве главы ЦАР он посвятит тому, чтобы восстановить страну и сделать из нее пример для подражания. Многие уже отметили, как изменилась республика после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Накануне декабрьских выборов подконтрольные экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе бандгруппы попытались сорвать избирательный процесс и совершить госпереворот. Действия радикалов вызвали кризис. Однако власти его преодолели и даже достигли определенных успехов в развитии африканского государства.

Все говорит о том, что Туадера намерен сдержать свое слово и значительно улучшить жизнь в республике. Он уже запустил ряд проектов и анонсировал новые, но нынешнее финансовое положение ЦАР не позволит реализовать их самостоятельно.

Тем не менее вряд ли это станет препятствием для инициатив лидера страны. Многие иностранные инвесторы стремятся сотрудничать с республикой. При этом Банги предпочитает работать с россиянами, поскольку считает Москву надежным союзником, не оставившим ЦАР даже в самые сложные времена.

Лидер государства осознает, что добиться успехов можно только вместе. В связи с этим он обращается к народу и призывает каждого центральноафриканца внести вклад в развитие и восстановление родины. Это стало одной из причин, почему Туадера заслужил поддержку населения.

Жители ЦАР считают, что вновь избранный президент — шанс республики на новую жизнь. И хотя есть те, кто выступает против Туадера, большая часть граждан на его стороне и одобряет реформы, направленные на восстановление страны.

Недавно власти республики дали старт полномасштабной борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Такой подход позволит окончательно задушить разрозненные бандформирования, которые остались после поражения разгрома «Коалиции».

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цар туадера
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