Банги, 28 мая. Глава таможенной службы Центральноафриканской Республики Фредерик Инамо прокомментировал участие российских специалистов. Они прибыли в страну, чтобы помочь местным структурам в борьбе с мошенничеством и коррупцией.

Инамо выступил на пресс-конференции в четверг, 27 мая. В рамках мероприятия чиновник рассказал обо всех нюансах работы с экспертами из России. Он отметил, что в 2016 году, когда президент Фостен-Арканж Туадера пришел к власти, уровень доходов таможни составлял примерно 30 миллиардов долларов США. Сейчас эта цифра выросла вдвое.

Эксперты утверждают, что ЦАР может выйти на новый уровень, если победит коррупцию. Задача россиян заключается в обучении центральноафриканских специалистов и помощи в улучшении таможенной системы республики.

Благодаря работе, которую РФ проводит совершенно бесплатно, таможенные посты в разных частях республики уже возобновили функционирование. Инамо отметил, что в следующем квартале 2021 года можно будет оценить, насколько вырастут доходы после экспертизы россиян.

Глава таможенной службы также прокомментировал попытки обвинить Россию в том, что она хочет заработать на центральноафриканской границе. Он напомнил, что эксперты официально прибыли в страну по линии посольства. Таким образом, все спекуляции на эту тему беспочвенны.

Таможенники ЦАР планируют установить камеры на постах вдоль границы. Это позволит регистрировать движение транспортных средств в ночное время. Также появятся специальные сканеры, которые упростят работу пограничников.

Ранее Инамо рассказал, что помощь россиян в работе таможни поспособствует оптимизации внутренних доходов. Республика серьезно пострадала от многочисленных кризисов и нуждается в средствах, которые смогут возродить страну.