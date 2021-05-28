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Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
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Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни

ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 28 мая. Глава таможенной службы Центральноафриканской Республики Фредерик Инамо прокомментировал участие российских специалистов. Они прибыли в страну, чтобы помочь местным структурам в борьбе с мошенничеством и коррупцией.

Инамо выступил на пресс-конференции в четверг, 27 мая. В рамках мероприятия чиновник рассказал обо всех нюансах работы с экспертами из России. Он отметил, что в 2016 году, когда президент Фостен-Арканж Туадера пришел к власти, уровень доходов таможни составлял примерно 30 миллиардов долларов США. Сейчас эта цифра выросла вдвое.

Эксперты утверждают, что ЦАР может выйти на новый уровень, если победит коррупцию. Задача россиян заключается в обучении центральноафриканских специалистов и помощи в улучшении таможенной системы республики.

Благодаря работе, которую РФ проводит совершенно бесплатно, таможенные посты в разных частях республики уже возобновили функционирование. Инамо отметил, что в следующем квартале 2021 года можно будет оценить, насколько вырастут доходы после экспертизы россиян.

Глава таможенной службы также прокомментировал попытки обвинить Россию в том, что она хочет заработать на центральноафриканской границе. Он напомнил, что эксперты официально прибыли в страну по линии посольства. Таким образом, все спекуляции на эту тему беспочвенны.

Таможенники ЦАР планируют установить камеры на постах вдоль границы. Это позволит регистрировать движение транспортных средств в ночное время. Также появятся специальные сканеры, которые упростят работу пограничников.

Ранее Инамо рассказал, что помощь россиян в работе таможни поспособствует оптимизации внутренних доходов. Республика серьезно пострадала от многочисленных кризисов и нуждается в средствах, которые смогут возродить страну.

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