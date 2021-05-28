Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом

Банги, 28 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) вошли в город Банг, который расположен на границе с Камеруном и Чадом.

Радикалы пытались помешать армии и несколько недель минировали территорию вокруг населенного пункта.

Военнослужащие 3-го батальона двигались в сторону Банга из Буара и Нием-Йелева. Кроме того, генеральный штаб FACA приказал атаковать бандитов и 2-му батальону, который базировался в Пауа и Боккаранге.

На текущий момент вооруженные силы организовали патрули, чтобы обеспечить защиту города. К тому же им необходимо ликвидировать преступников, которые все еще скрываются от бойцов национальной армии.

Освобождение Банга стало решающей точкой в восстановлении контроля над крупными городами. Боевики из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) скрываются в лесах. Однако уже не могут терроризировать населенные пункты.

Центральноафриканская Республика возвращается к мирной и спокойной жизни. Недавно в столицу префектуры Нижнее Котто, город Мобае, зашел крупнейший оператор сотовой связи Orange.