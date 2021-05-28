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22:04
Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
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Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
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Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии

Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Абуджа, 28 мая. Президент Нигерии Мохаммад Бухари назначил нового начальника штаба армии. Им стал генерал-майор Фарук Яхай. О решении главы государства сообщила пресс-служба министерства обороны.

Кандидатуру Бухари вынесут на одобрение Национального собрания. Только после этого Яхай сможет официально вступить в должность и начать выполнение непосредственных обязанностей.

С апреля 2020 года новый руководитель вооруженных сил командовал театром военных действий на северо-востоке Нигерии. Он участвовал в операции Lafiya Dole, недавно переименованной в «Хадин Кай».

Предшественник Яхая Ибрагим Аттаиру погиб 21 мая в авиакатастрофе. Самолет, на борту которого кроме начальника штаба находились четыре члена экипажа и шесть офицеров, потерпел крушение у аэропорта города Кадуна.

Нигерийское бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB-N) уже начало выяснять подробности трагедии. На месте гибели военных обнаружили черный ящик, который позволит узнать, что произошло. Власти не исключают, что причиной аварии стал злой умысел.

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нигерия бухари
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