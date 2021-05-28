Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии

Абуджа, 28 мая. Президент Нигерии Мохаммад Бухари назначил нового начальника штаба армии. Им стал генерал-майор Фарук Яхай. О решении главы государства сообщила пресс-служба министерства обороны.

Кандидатуру Бухари вынесут на одобрение Национального собрания. Только после этого Яхай сможет официально вступить в должность и начать выполнение непосредственных обязанностей.

С апреля 2020 года новый руководитель вооруженных сил командовал театром военных действий на северо-востоке Нигерии. Он участвовал в операции Lafiya Dole, недавно переименованной в «Хадин Кай».

Предшественник Яхая Ибрагим Аттаиру погиб 21 мая в авиакатастрофе. Самолет, на борту которого кроме начальника штаба находились четыре члена экипажа и шесть офицеров, потерпел крушение у аэропорта города Кадуна.

Нигерийское бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB-N) уже начало выяснять подробности трагедии. На месте гибели военных обнаружили черный ящик, который позволит узнать, что произошло. Власти не исключают, что причиной аварии стал злой умысел.