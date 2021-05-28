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28 мая 23:40
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23:35
Общество
Глава NASA станет участником конференции Роскосмоса в Петербурге
23:34
Шоу-бизнес
«Не вкусно — не ешь»: Анна Седокова рассказала о своей диете
23:33
Общество
Еда в пластиковых контейнерах может грозить развитием рака и аллергии
23:27
Политика
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
23:19
Происшествия
Пожар в центре Москвы частично затруднил движение транспорта
23:13
Общество
Сексолог объяснил связь полового влечения с питанием
23:12
Общество
Причина замора рыбы в Азовском море ударит по украинцам из Мариуполя и Бердянска
23:12
Общество
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Москве снизилось двое
23:12
Экономика
Эксперт предрек Украине проблемы из-за санкционного противостояния с Белоруссией
23:07
Общество
Историки подвергли сомнению известные факты о Ледовом побоище
23:07
Экономика
Одна фраза Путина лишила Ан-26 надежд на будущее
23:04
Экономика
Белоруссия после закрытия авиасообщения ударила по украинскому экспорту
23:03
Происшествия
Движение по Босфору после инцидента с танкером восстановлено
23:01
Общество
Нумерологи предупредили россиянок об опасности смены фамилии в браке
23:00
Общество
Одессит рассказал об участниках Евромайдана, тайно живущих в Севастополе с 2014 года
22:58
Происшествия
Власти Стамбула отреагировали на инцидент с танкером в Босфоре
22:55
Происшествия
Инспектор ITF Ананьина: россиян на борту сломавшегося в Босфоре танкера нет
22:51
Общество
Диетолог Стрельникова перечислила продукты для полезного завтрака
22:46
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Пролив Босфор оказался перекрыт в обе стороны
22:44
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День выборов в Сирии: репортаж ФАН из Дамаска

  /   Обновлено: 28 мая 2021 23:28
Новости Сирии
День выборов в Сирии: репортаж ФАН из Дамаска

По итогам состоявшихся в Сирийской Арабской Республике (САР) президентских выборов место главы государства еще на семь лет осталось за действующим лидером Башаром Асадом.

Подробности о том, как прошел день выборов в Сирии, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Путь к выборам

В общей сложности заявки на участие в выборах президента подал 51 политик. Тем не менее большинству их них отказали по разным причинам. В сирийской конституции отмечается, что главой государства может стать только достигший 40-летнего возраста сириец, не имеющий иностранного гражданства и проживающий на родине последние 10 лет. Кроме того, кандидат не может состоять в браке с гражданином другой страны и иметь судимостей по тяжким статьям.

День выборов в Сирии: репортаж ФАН из Дамаска
Федеральное агентство новостей  / 

Этот «фильтр» является начальным для подачи заявки, однако после, для выдвижения непосредственно на плебисцит, кандидату необходимо быть поддержанным не менее 35 членами парламента, каждый из которых имеет право отдать голос только за одного кандидата.

Исходя из этого в начале мая Высший конституционный суд страны объявил о выдвижении на выборы трех кандидатов: действующего президента Башара Асада, юриста-оппозиционера Махмуда Мари и экс-министра по делам Народного совета (парламента) Абдаллы Саллюма Абдаллы.

За пределами страны

В 2021 году голосование проходило в два этапа. Первый был досрочным, он состоялся 20 мая на территории других государств. Избирательные участки для проживающих за пределами родины сирийцев были организованы на территории посольств республики.

День выборов в Сирии: репортаж ФАН из Дамаска
Федеральное агентство новостей  / Алексей Буров
Несмотря на то, что многие государства не стали препятствовать сирийским мигрантам в осуществлении конституционного права на участие в выборах на своей территории, нашлись у этого и противники: Турция, Германия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Саудовская Аравия, США, Франция и несколько других стран запретили устраивать иностранные выборы на своей территории и заранее отказались признавать их результаты.

Тем не менее там, где это было возможно, плебисцит состоялся с высокой явкой избирателей. Сирийские власти уделили этому вопросу большое внимание. Отмечалось, что этот этап голосования был необходим для организации качественного выборного процесса.

Выборы начались

Второй, основной этап выборов, был назначен на 26 мая.

За день до этого все избирательные участки были готовы с учетом специфики современной эпидемиологической ситуации, а правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности — ради обеспечения высокого уровня безопасности процесса.

За сутки до открытия участков был объявлен день тишины, в который любая политическая агитация была запрещена.

После дня предвыборного затишья голосование началось. По плану избирательные участки должны были работать с 7:00 до 19:00. Однако явка желающих осуществить свое конституционное право оказалась столь велика, что многие из них работали до полуночи.

День выборов в Сирии: репортаж ФАН из Дамаска
Федеральное агентство новостей  / Алексей Буров

Сотрудникам СМИ был обеспечен беспрепятственный проход в места голосования. Специально для иногородних и зарубежных репортеров организовали пресс-центр, где за полноценным рабочим местом они могли обработать и переслать материалы, а также поделиться с коллегами информацией.

Сам сирийский президент вместе со своей супругой Асмой голосовал в городе Дума. После того как глава государства посетил избирательный участок ради выполнения своего конституционного долга, он выступил перед гражданами и журналистами.

Начавшись как обыкновенный плебисцит, избирательный процесс превратился в масштабный праздник. Люди, отдавшие голос за желаемого кандидата, радовались и танцевали прямо в участках. Всеобщее ликование выплескивалось на улицы, площади, во дворы школ.

Практически везде слышались речевки в поддержку Башара Асада. Люди приходили с символикой в поддержку действующего президента, открыто демонстрировали прессе бюллетени с выбранным кандидатом и озвучивали свои предпочтения в беседах с журналистами.

«Мы даже не предполагали, что будет так много людей. Потому что прежде сирийцы боялись участвовать в выборах. А сейчас у них видна заинтересованность. Потому что народ уверен в том, что сможет повлиять на будущее Сирии», — рассказала Гинуа Мейя, известная в САР журналистка информационного агентства SANA.

Победа Башара Асада

Центральная избирательная комиссия огласила результаты выборов: за действующего президента проголосовали 13 миллионов человек — 95% избирателей. При этом правом голоса, по предварительным подсчетам, обладали 18 миллионов граждан. Явка составила в общей сложности 78%.

День выборов в Сирии: репортаж ФАН из Дамаска
Федеральное агентство новостей  / 

Соперники Асада — Махмуд Мари и Абдалла Саллюм Абдалла — собрали 470 и 213 тысяч голосов соответственно.

Всю ночь после объявления победы Башара Асада улицы столицы были полны радостных граждан, довольных тем, что их голоса внесли вклад в будущее страны. Несмотря на ночное время в столице были пробки: водители сигналили, люди забирались на крыши машин, включали музыку. Народные гуляния шли до утра и продолжились на следующий день.

День выборов в Сирии: репортаж ФАН из Дамаска
Федеральное агентство новостей  / 

После выборов

Праздничные митинги не утихали и в следующие два дня. Они затронули всю территорию страны, в том числе и те регионы, которые пока еще не находятся под контролем правительственных сил. Несмотря на запрет со стороны «Сирийских демократических сил», 28 мая жители городов провинции Хасака вышли на улицы, чтобы выразить свое отношение к прошедшим в САР выборам.

Многотысячные толпы людей поднимали в небо флаги, плакаты с изображением своего президента и говорили о том, что Сирия, победившая терроризм благодаря стойкости своего народа, героизму армии и помощи союзников, сегодня переживает новую победу — избрание Башара Асада на новый семилетний президентский срок.

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