Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек

Абуджа, 28 мая. Столичный полицейский департамент заявил, что правоохранителям удалось спасти 14 похищенных людей.

Нигерийские сотрудники МВД смогли вызволить пленных в районе города Гаурака штата Нигер. Согласно официальным данным, оперативники прочесывали лес в поисках жертв и натолкнулись на предполагаемых преступников. Радикалы открыли огонь. Однако силовикам удалось отразить атаку и арестовать двух подозреваемых.

Во время обыска правоохранители обнаружили у боевиков военное снаряжение, два магазина автомата АК-47, а также самих похищенных людей. Офицер полиции рассказал, что пострадавшие выглядели истощенными после нескольких дней в плену. В настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее жители этого района устроили демонстрацию в связи с учащением случаев похищения мирных граждан. Они забаррикадировали участок маршрута Абуджа — Кадуна в районе Тафы и подожгли шины. Жители республики возмущены тем, что власти не в состоянии обеспечить их безопасность и прекратить бесчинства боевиков.