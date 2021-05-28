Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным

Абуджа, 28 мая. В Нигерии продолжаются поиски людей, затонувших на реке Нигер. Там перевернулся катер, который перевозил около 180 человек. Инцидент произошел между штатами Нигер и Кебби на северо-западе страны.

Пока спасатели нашли живыми только 20 человек. Операция по поиску выживших и погибших продолжается. Известно о 44 жертвах, а более 150 пассажиров считаются пропавшими без вести. Некоторые источники утверждают, что число тел уже достигло 45.

Глава Национального управления внутренних водных путей в Кебби Юсуф Бирма ранее уже сообщил, что выживших, вероятно, больше не найдут:

«Сейчас нет никакой надежды обнаружить живых пассажиров».

Предварительной причиной трагедии стала перегруженность судна. Кроме людей катер перевозил мешки с песком с золотого рудника. Лодка не выдержала нагрузку и переломилась надвое.

При этом до конца неизвестно, сколько людей переправлял катер. Предварительно на борту находились до 200 человек, в основном женщин и детей. Судно не загружалось на пристани, а потому нет декларации, по которой можно определить число жертв. Многие нигерийские перевозчики не хотят платить налоги и поэтому подбирают пассажиров по пути.

Президент Нигерии Мохаммад Бухари уже выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Всего неделю назад, 21 мая, в африканской республике произошла другая трагедия. Под аэропортом в городе Кадуна разбился самолет, на котором находился начальник генштаба вооруженных сил Ибрагим Аттаиру, шесть офицеров и четыре члена экипажа. Бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB-N) уже начало расшифровывать данные черного ящика. Предварительно эксперты называют причиной крушения злой умысел.