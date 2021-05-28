Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике

Мапуту, 28 мая. Несколько африканских стран «Сообщества развития стран Южной Африки» (САДК) договорились сформировать совместные вооруженные силы, чтобы противостоять радикальным исламистам в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду.

Государства-лидеры САДК встретились на полях внеочередного саммита «двойной тройки», на котором присутствовали представители Мозамбика, Малави, Танзании, Ботсвана, ЮАР и Зимбабве.

Договоренность о формировании общей армии связана с опасением южноафриканских стран, что экстремизм в Мозамбике распространится на соседние государства. Сегодня африканская республика страдает от присутствия многочисленных группировок ИГ1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ).

Радикалам удалось проникнуть на территорию страны и развить сеть экстремистских формирований. Основная их часть находится на севере Мозамбика, где большинство жителей исповедует ислам, а сама провинция считается наиболее бедной среди всех регионов.

Ранее переговоры САДК, назначенные на конец апреля, перенесли из-за коронавирусной инфекции.

1 Организация запрещена на территории РФ.