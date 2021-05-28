Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии

Рига, 28 мая. Некоторые страны — участницы ЧМ по хоккею в Риге заявили о желании снять государственные флаги в знак солидарности с Белоруссией. Об этом сообщили в Федерации хоккея Латвии.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди государственных символов стран — участниц мирового хоккейного первенства флаг Белоруссии был снят. После этого латвийский посол в Минске был вызван в белорусский МИД. Дипломату предложили уехать из страны в течение 24 часов, а всему дипломатическому и административно-техническому составу — в течение 48 часов.

Российский символ ранее также убрали с флагштока в Риге. Сборная России выступает на первенстве под флагом Олимпийского комитета РФ из-за решения Всемирного антидопингового агентства.