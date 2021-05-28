Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса

Африканские страны считают, что выращивание каннабиса способно стать источником пополнения государственной казны. Ряд государств уже приняли законы, которые в той или иной степени легализуют наркотик.

В прошлом году Руанда разрешила переработку медицинской марихуаны, чтобы увеличить прибыль. Правительство при этом ограничило производство и использование вещества. Его продажа разрешена только лицензированным дилерам в аптеках.

Южноафриканская Республика уже работает над легализацией каннабиса. Она считает, что его можно превратить в прибыльный бизнес. В течение 2022–2023 финансового года в ЮАР планируют подписать закон о выращивании марихуаны в частных целях.

Одним из самых строгих по отношению к наркотику остается законодательство Уганды. Оно ограничивает употребление, однако разрешает его коммерциализацию. Власти потратили около 264 тысяч долларов на высококачественные семена каннабиса в 2019 году. Кроме того, африканская страна привлекает покупателей из Германии и Канады.

В Малави также уверены, что марихуана может стать спасательным кругом для экономики. Власти назвали табачную промышленность источником иностранной валюты. При этом она находится в упадке, а марихуана может ее возродить. В прошлом году там приняли закон, который разрешил выращивание марихуаны для промышленного и медицинского применения.

Легализация коммерческого использования и экспорта наркотика также произошла в Лесото, Замбии и Зимбабве. На сегодняшний день Африканский континент занимает примерно 11% от всего рынка каннабиса, то есть около 37,3 миллиарда долларов США.

Марихуана наносит серьезный ущерб населению региона. Однако во многих странах заинтересованные стороны все равно добиваются нужных им законов. В Африке, где многие государства нуждаются в деньгах, провести такие изменения достаточно просто. А потому число мест, где наркотик выращивают на легальной основе, постоянно растет.

Недавно в этот список вошло Марокко, где разрешили использовать вещество в терапевтических целях. При этом североафриканская страна остается среди главных производителей гашиша в мире.