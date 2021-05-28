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28 мая 22:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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22:04
Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
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Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса

Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
pixabay.com  / 

Африканские страны считают, что выращивание каннабиса способно стать источником пополнения государственной казны. Ряд государств уже приняли законы, которые в той или иной степени легализуют наркотик.

В прошлом году Руанда разрешила переработку медицинской марихуаны, чтобы увеличить прибыль. Правительство при этом ограничило производство и использование вещества. Его продажа разрешена только лицензированным дилерам в аптеках.

Южноафриканская Республика уже работает над легализацией каннабиса. Она считает, что его можно превратить в прибыльный бизнес. В течение 2022–2023 финансового года в ЮАР планируют подписать закон о выращивании марихуаны в частных целях.

Одним из самых строгих по отношению к наркотику остается законодательство Уганды. Оно ограничивает употребление, однако разрешает его коммерциализацию. Власти потратили около 264 тысяч долларов на высококачественные семена каннабиса в 2019 году. Кроме того, африканская страна привлекает покупателей из Германии и Канады.

В Малави также уверены, что марихуана может стать спасательным кругом для экономики. Власти назвали табачную промышленность источником иностранной валюты. При этом она находится в упадке, а марихуана может ее возродить. В прошлом году там приняли закон, который разрешил выращивание марихуаны для промышленного и медицинского применения.

Легализация коммерческого использования и экспорта наркотика также произошла в Лесото, Замбии и Зимбабве. На сегодняшний день Африканский континент занимает примерно 11% от всего рынка каннабиса, то есть около 37,3 миллиарда долларов США.

Марихуана наносит серьезный ущерб населению региона. Однако во многих странах заинтересованные стороны все равно добиваются нужных им законов. В Африке, где многие государства нуждаются в деньгах, провести такие изменения достаточно просто. А потому число мест, где наркотик выращивают на легальной основе, постоянно растет.

Недавно в этот список вошло Марокко, где разрешили использовать вещество в терапевтических целях. При этом североафриканская страна остается среди главных производителей гашиша в мире.

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африка юар малави каннабис руанда
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