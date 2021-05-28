Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении поправки в закон «Об оружии». Каких ограничений ждать россиянам? В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» законодатели высказались о целесообразности изменений.

Ряд правок, предлагаемых депутатами, касается медицинской сферы и факторов психического здоровья. Если раньше, получив оружие, гражданин не подтверждал свое право на владение им, то теперь вопрос может встать иначе. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ, кандидат философских наук Олег Морозов.

«Мы считаем, что если есть основания для пересмотра права на владение оружием, то этот вопрос должен быть пересмотрен. Человек может быть лишен права владения оружием. Этого в нашем законодательстве прежде не было. Человек может быть как ограничен в своих правах, так и восстановлен, если по медицинским показаниям он не имеет ограничений на владение оружием», — говорит чиновник.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ко второму чтению правок планируется обсудить и другие ограничения, связанные с возрастным критерием. Однако Олег Морозов полагает, что ограничения на оборот гражданского оружия нельзя рассматривать как единственный и главный инструмент борьбы с умышленными убийствами.

«На мой взгляд, у большинства граждан есть понимание, что оборот гражданского оружия должен более жестко контролироваться, чтобы даже единичные случаи исключить, исключить возможность получения неправомерного медицинского заключения, чтобы не было таких случаев, как в Казани. Это тот случай, когда кашу маслом не испортишь», — заключил Морозов.

Председатель регионального Российского военно-исторического общества Игорь Коровин полагает, что решать подобные вопросы так, как делают российские депутаты, нельзя. К решению проблемы нужно подходить системно и более комплексно.

«Здесь вопрос к медицине, которую у нас разрушили. Выдача справок осуществляется коммерческими структурами, чего быть не должно. Депутаты, не погружаясь глубоко в проблему, видимо, стараются как можно быстрее внести какую-то инициативу. Нужно понимать, почему эти случаи происходят», — уверен гость пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Так, председатель военно-исторического сообщества обращает внимание на проблему отсутствия мест, где купленное людьми оружие возможно было бы отстреливать. Если раньше для этих целей были полигоны, то теперь они ликвидированы и закрыты. Кроме того, он считает, что гражданам с детства необходимо прививать культуру оружия.

«Здесь важно научить ребенка обращаться с оружием и прививать культуру отношения к оружию. Биологический позыв к агрессивности нужно каким-то образом снимать. Это военно-патриотические игры. То, что помогает в мирных целях наиграться детям, чтобы потом не было этой агрессивности. Для мужчин раньше сборы проводили военные, что тоже не лишнее», — отмечает спикер.

Депутат Госдумы Сергей Калашников, в свою очередь, предлагает решить проблему гражданского оружия в стране не лишениями, а организацией разумной и обоснованной выдачи.

«Нужно определить целевое приобретение оружия. Если это оборона, то необходим жесткий контроль за этой частью, если для охоты — то за этой частью. Практика показывает, что просто ограничения никакого эффекта в плане снижения агрессии с применением оружия не дают. Нет такой практики», — уверен чиновник.

ldpr.ru / Пресс-служба ЛДПР

В заключение Игорь Коровин добавил, что при решении проблемы с оружием важно взглянуть вглубь этого вопроса и обратить внимание на общую ситуацию в стране.