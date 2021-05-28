Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти

Санкт-Петербург, 28 мая. Проблема обманутых дольщиков «ЖК Радужный» будет взята под контроль депутата Госдумы РФ, лидера партии «Родина» Алексея Журавлева.

Жители Ленинградской области должны были получить ключи от своих квартир еще в 2018 году, но этого не произошло. Обманутые дольщики больше не верят местной администрации, поэтому обратились к Журавлеву, который посетил регион с рабочим визитом.

«Алексей Журавлев внушает нам доверие, мы видим его позицию и на федеральных телеканалах, и в жизни. Она одинаковая и близка нам», — заявила Ольга Петракова.

Алексей Журавлев также посетил город Гатчину, где выслушал жалобы предпринимателей, которые рассказали о неэффективной работе местных властей. Следующей встречей депутата стало общение с ветеранами на тему медобслуживания. Лидер партии «Родина» возложил цветы к мемориалу Невский пятачок.

Журавлев ранее побывал в Сыктывкаре и провел ряд рабочих встреч. Он посетил офис волонтерского движения «Сытый гражданин».