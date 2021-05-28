Матвиенко назвала выпад США о «грязном» российском газе попыткой манипуляции

Москва, 28 мая. Заявление США о «загрязненности» российского газа является попыткой манипуляции «зеленой повесткой», уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В Вашингтоне делают необоснованные выпады о российском газе, хотя газ, поставляемый из США, грязнее в несколько раз, что уже было доказано специалистами. Матвиенко считает, что Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют пример недобросовестной конкуренции в рамках использования «зеленой повестки».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сравнил углеродный след от американского и российского природного газа. По его словам, основной причиной загрязненности газа в США является природа его происхождения.