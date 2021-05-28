Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

Москва, 28 мая. Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи OneWeb успешно взлетела с космодрома Восточный. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Союз» стартовал в 20:38 по московскому времени. Разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты примерно через девять минут.

«Пуск (прошел. — Прим. ФАН) штатно. Отделение головного блока и первое включение двигательной установки разгонного блока «Фрегат» произошли в расчетное время», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Изначально старт ракеты-носителя с британскими спутниками был запланирован на 27 мая. Позже пуск перенесли на резервную дату.