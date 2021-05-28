Британские СМИ: сын Байдена употреблял наркотики с экс-мэром Вашингтона

Лондон, 28 мая. Сын президента США Джо Байдена Хантер во время разговора по телефону сказал, что употреблял наркотические вещества с экс-мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри, пишут зарубежные СМИ.

Британский таблоид Daily Mail обнародовал аудиозапись телефонной беседы Хантера с одним из его друзей.

«Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри», — сказал неизвестный очень похожим на Хантера Байдена голосом.

Мужчина затем сказал, что употреблял наркотические вещества будучи студентом второго курса Джорджтаунского университета. По словам журналистов британского издания, запись разговора получена с ноутбука Хантера.

Ранее сообщалось, что к берегам Британии прибило почти тонну кокаина. Примерная стоимость такой партии может достигать 80 млн фунтов стерлингов.