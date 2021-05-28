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«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
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21:17
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ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана

Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
Федеральное агентство новостей  / 

Эль-Фашер, 28 мая. Совместная миссия Организации Объединенных Наций и Африканского союза в Дарфуре(ЮНАМИД) передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана в рамках подготовки к окончательному выходу из страны.

 

 

Это произошло в районе Шангил-Тобай в Северном Дарфуре в присутствии полевой группы миссии и представителя губернатора региона, а также ряда местных чиновников и заинтересованных сторон из числа жителей, говорится в заявлении ЮНАМИД, опубликованном на ее официальной странице в Twitter.

Штаб структуры в Шангил-Тобае является последним из 14 отдаленных полевых объектов, переданных правительству Судана. Процесс передачи полномочий —часть плана вывода миссии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 2559 от 2020 года. Мандат ЮНАМИД прекращен 31 декабря 2020 года.

Члены правительства штата Северный Дарфур подтвердили свою приверженность использованию бывшего объекта миссии в гражданских целях. Планируется, что здесь построят многофункциональный центр, включающий сельскохозяйственный колледж, среднюю школу и медресе.

20 мая ЮНАМИД передала правительству Судана штаб своей полевой группы в районе Кабкабия в Северном Дарфуре, где в дальнейшем разместится сельскохозяйственный факультет Университета Эль-Фашера и медицинский центр акушерства и гинекологии.

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оон судан юнамид
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