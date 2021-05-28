Эль-Фашер, 28 мая. Совместная миссия Организации Объединенных Наций и Африканского союза в Дарфуре(ЮНАМИД) передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана в рамках подготовки к окончательному выходу из страны.

سلمت الـ #يوناميد رسمياً موقع فريقها الميداني في شنقل طوباية بشمال #دارفور الي حكومة السودان بحضور كل من لويس كاريليو ريبيرو (وسط الي اليسار)، مستشار شرطة الأمم المتحدة وممثل والي ولاية شمال دارفور وممثلين عن فريق

عمل الحكومة المشترك والمسؤولين المحليين . pic.twitter.com/jT8JpT83Yl — UNAMID (@unamidnews) May 27, 2021

Это произошло в районе Шангил-Тобай в Северном Дарфуре в присутствии полевой группы миссии и представителя губернатора региона, а также ряда местных чиновников и заинтересованных сторон из числа жителей, говорится в заявлении ЮНАМИД, опубликованном на ее официальной странице в Twitter.

Штаб структуры в Шангил-Тобае является последним из 14 отдаленных полевых объектов, переданных правительству Судана. Процесс передачи полномочий —часть плана вывода миссии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 2559 от 2020 года. Мандат ЮНАМИД прекращен 31 декабря 2020 года.

Члены правительства штата Северный Дарфур подтвердили свою приверженность использованию бывшего объекта миссии в гражданских целях. Планируется, что здесь построят многофункциональный центр, включающий сельскохозяйственный колледж, среднюю школу и медресе.

20 мая ЮНАМИД передала правительству Судана штаб своей полевой группы в районе Кабкабия в Северном Дарфуре, где в дальнейшем разместится сельскохозяйственный факультет Университета Эль-Фашера и медицинский центр акушерства и гинекологии.