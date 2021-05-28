Альбина Джанабаева впервые появилась на телевидении после третьих родов

Москва, 28 мая. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и ее супруг, певец Валерий Меладзе стали гостями шоу Первого канала «Вечерний Ургант».

Певица рассказала о походе на программу Ивана Урганта на своей странице в Instagram. Исполнительница впервые появилась на телевидении после третьих родов.

«Собрались-таки... Многодетные. Замазали синяки, погладили нарядные одежды...» — пошутила Джанабаева.

Для появления в эфире Первого канала 42-летняя певица выбрала ярко-красное платье и туфли на каблуках в цвет наряда. Валерий Меладзе пришел на шоу Урганта в джинсах, темной рубашке и синем пиджаке. «Вечерний Ургант» с участием звездной пары выйдет в эфир вечером 28 мая.

Дочь Джанабаевой и Меладзе, ставшая их третьим ребенком, появилась на свет 12 апреля 2021 года. Девочке дали красивое и необычное имя Агата. У супругов также есть 17-летний сын Константин и сын Лука, которому в июле исполнится семь лет. После появления третьего ребенка Джанабаева делится с поклонниками радостями материнства и не стесняется показывать процесс кормления грудью.