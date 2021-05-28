ОМОН поможет отлавливать браконьеров на Ямале

Салехард, 28 мая. Ловить браконьеров вместе с ОМОН решили на Ямале. Эту инициативу обсудили в ходе заседания рыбопромыслового совета.

В ходе мероприятии участники предложили усилить охрану рыбы и подключить к этому сотрудников Росгвардии. Бойцы ОМОН будут совершать специальные рейды, сообщает «Ямал-Регион». Для этого на нерестовых реках организуют дежурства. Любые попытки браконьерства будут пресекаться, отметили на совете.

Саратовские рыбаки ответят за нелегальную ловлю леща и карася, сообщал ФАН. Нарушения были выявлены в ходе оперативно-профилактического рейда «Биосфера».