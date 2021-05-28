Александр Емельяненко уверен, что среди бойцов MMA нет геев

Москва, 28 мая. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко убежден, что в MMA нет представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Скандально известный Александр Емельяненко поделился мнением о геях в MMA. В разговоре с журналистом издания «ВсеПроСпорт» он предположил, что среди бойцов смешанных единоборств таковых не представлено.

«Я вообще считаю, что в ММА их нет: все же это более чем мужской вид спорта. Что если мне придется подраться с геем? Даже не знаю, не хочу думать об этом. Надеюсь, мне геев бить не надо будет», — отметил спортсмен.

Емельяненко не выходил в октагон с июля 2020 года. В своем последнем поединке 39-летний спортсмен проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

Ранее Шэннон Бриггс рассказал о предстоящем поединке с Владимиром Кличко. Украинский спортсмен может вернуться на ринг спустя более чем четыре года.