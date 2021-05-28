Руслан Осташко в эфире «Время покажет» одной фразой объяснил отношение Сербии к НАТО

Москва, 28 мая. Россия должна поддерживать Сербию и Белоруссию, которые окружены странами НАТО, заявил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по обороне Александр Шерин.

В эфире передачи «Время покажет» обсуждалось громкое заявление президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что «двери НАТО должны быть открыты для стран Восточной Европы». В дискуссию сразу же вступил американский журналист Майкл Бом, который стал утверждать, что Сербия «сотрудничает с НАТО больше, чем с Россией».

Ведущий «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко одной фразой объяснил Бому, что Сербия «смотрит в сторону НАТО» не по собственной инициативе, а вынужденно.

«Майкл, очень сложно смотреть в другую сторону, когда тебе свернули голову», — сказал Руслан Осташко.

Ранее Бом попытался перейти на личности в споре с ведущей «Время покажет» Екатериной Стриженовой. Однако Стриженова отметила, что американец «нелепо выкручивается».