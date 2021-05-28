Литва готова возглавить укрепление военного сотрудничества Украины и ЕС

Вильнюс, 28 мая. Литва готова взять на себя роль лидера в налаживании военного сотрудничества Евросоюза с Киевом. Об этом заявил глава военного ведомства балтийской республики Арвидас Анушаускас.

По его словам, приоритетом является оценка возможности отправки на Украину миссии военных советников Евросоюза, а также миссии по обучению военнослужащих страны.

«Литва готова к лидерству в проведении детальных консультаций с членами сообщества, институтами ЕС по развитию диалога с Украиной с целью более тесного вовлечения ЕС в укреплении ее обороноспособности», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Напомним, в рамках военного сотрудничества с Киевом Вильнюс в 2014 году официально признал, что осуществил поставку «элементов вооружения» на Украину. Спустя время, украинская сторона заявила, что это было «летальное оружие» производства СССР.

Ранее власти Литвы приняли решение о высылке двух дипломатов Белоруссии в знак солидарности с Латвией.