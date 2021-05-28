Юная наркосбытчица из Кирова попалась на «закладках»

Киров, 28 мая. Несовершеннолетняя жительница города занималась сбытом запрещенных веществ, делая «закладки». Полиция задержала злоумышленницу.

По данным Следственного комитета, в ходе спецоперации правоохранители нашли в мобильном телефоне 17-летней девушки доказательства, которые указывали на то, что задержанная делала тайники с наркотическими средствами.

В гаджете хранились снимки запрещенных веществ, а также геолокации, где были спрятаны свертки с наркотиками. Против юной наркосбытчицы было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, сообщает Свойкировский.рф.