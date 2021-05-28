Мясников напомнил россиянам о новой смертоносной пандемии

Москва, 28 мая. Избыточный вес и ожирение приобрели характер пандемии, от последствий которой люди часто умирают, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

От таких недугов люди гибнут значительно чаще, чем, например, от коронавируса. Среди болезней, провоцирующих лишний вес, Александр Мясников выделил рак, сахарный диабет, инфаркты и инсульт. Излишние жировые отложения присутствуют у 47% населения. Каждый десятый человек страдает ожирением.

«COVID-19 поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле, если там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением, <…> на Земле умирают десятки миллионов людей», — заявил Мясников в рамках программы на телеканале «Россия-1».

Александр Мясников ранее перечислил распространенные диагнозы, которые не представляют угрозы для здоровья человека. Например, камни желчного пузыря обнаруживают у каждого десятого россиянина. Камни в почках — не менее распространенное явление.