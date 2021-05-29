Топ-5 ярких ролей гениального актера Александра Абдулова

Великому советскому и российскому актеру Александру Абдулову 29 мая могло бы исполниться 68 лет. В честь его дня рождения ФАН собрал топ-5 ярких ролей актера.

Зрители любили Абдулова за его безупречное умение перевоплощаться для разных ролей, его игра была честная, а самое главное — искренняя. Не зря актера считали секс-символом — его обаяние до сих пор завораживает зрителей с экранов телевизоров.

С любимыми не расставайтесь (1979)

В этой картине двоих влюбленных — Митю и Катю — сыграла одна из самых красивых пар советского кинематографа Александр Абдулов и Ирина Алферова. По сюжету возлюбленные осознают, что больше не могут существовать бок о бок — Митя подает на развод, подозревая супругу в измене, которой, кстати, не было. Это советская драма о любви и реальной жизни людей. В игре актеров заложен весь спектр чувств и эмоций, которые присутствуют в жизни любого человека — ревность, упреки, злость и, конечно, любовь. Обоим предстоит пройти огромный путь к возрождению чувств и разрушить стену взаимного недоверия.

Кадр из фильма «С любимыми не расставайтесь» /

Гений (1991)

Фильм «Гений» с Александром Абдуловым считают одним из лучших в кинокарьере актера. В нем Абдулов сыграл Сергея Ненашева — талантливого изобретателя, знания и опыт которого в 90-е годы перестают быть востребованными. С помощью своего остроумия он организовывает криминальный заработок, не дающий покоя милиции и новоявленным мафиози. Майор Кузьмин давно хочет арестовать Ненашева, но ему не удается, поскольку каждый раз он находит уловки, чтобы оставаться безнаказанным.

Кадр из фильма «Гений» /

Некст (2001)

В этом сериале Александр Абдулов сыграл вора в законе Федора Лаврикова (Лавр), который живет в Подмосковье и не подозревает о существовании собственного сына Феди. Он бы так и не узнал о нем, если бы сын не провалил экзамены и ему не грозила бы армия. От армии пытается помочь откосить его родная тетя Клавдия.

Тетя, вырастившая сына Федю, вынуждена напомнить Федору-старшему об отцовском долге. По бандитским понятиям вор в законе не может иметь семью и детей. Лавр отказывается от королевского звания и принимает сына. Федя — гениальный финансист и компьютерщик — впоследствии помогает отцу обрести финансовую независимость.

Кадр из фильма «NEXT» /

Лузер (2007)

Комедийные роли Александру Абдулову давались так же легко, как и криминальные. Например, в фильме «Лузер» сыграл Дмитрия, который по счастливой случайности выигрывает миллион рублей и шикарный автомобиль. По приглашению друга он мчится в Питер встретить Новый год. Недалеко от Валдая за превышение скорости его останавливает гаишник Павел. Чтобы как-то оправдаться, Дима придумывает невероятную историю о любимой девушке, которая живет в Валдае, и даже называет наобум ее адрес. Но разве он мог предположить, что по названному адресу проживает сам гаишник Павел...

Кадр из фильма «Лузер» /

Капкан (2007)

У главного героя Михаила Волобуева (Александр Абдулов) неожиданно пропадает жена. Волобуев находится на грани нервного срыва. Он вынужден окунуться в прошлое и проанализировать всю совместную жизнь с супругой, чтобы найти хоть какой-то след.

По ходу сюжета становится понятно, кто стоит за всеми интригами и какова судьба Екатерины Волобуевой, жены Михаила. Главный герой попадает в настоящий круговорот событий: допросы, расследования, судебный процесс.

Кадр из фильма «Капкан» /

Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал о проживающих в Смоленске родственниках покойного актера Александра Абдулова, о которых не было известно раньше.