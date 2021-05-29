Топ-5 ярких ролей гениального актера Александра Абдулова

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 13:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
12:37
Спорт
Брат Нурмагомедова сообщил о примирении экс-чемпиона UFC с Кадыровым
Все новости
29 мая 13:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
12:37
Спорт
Брат Нурмагомедова сообщил о примирении экс-чемпиона UFC с Кадыровым
Все новости

Топ-5 ярких ролей гениального актера Александра Абдулова

Шоу-бизнес
Топ-5 ярких ролей гениального актера Александра Абдулова
Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»  / 

Великому советскому и российскому актеру Александру Абдулову 29 мая могло бы исполниться 68 лет. В честь его дня рождения ФАН собрал топ-5 ярких ролей актера.

Зрители любили Абдулова за его безупречное умение перевоплощаться для разных ролей, его игра была честная, а самое главное — искренняя. Не зря актера считали секс-символом — его обаяние до сих пор завораживает зрителей с экранов телевизоров.

С любимыми не расставайтесь (1979)

В этой картине двоих влюбленных — Митю и Катю — сыграла одна из самых красивых пар советского кинематографа Александр Абдулов и Ирина Алферова. По сюжету возлюбленные осознают, что больше не могут существовать бок о бок — Митя подает на развод, подозревая супругу в измене, которой, кстати, не было. Это советская драма о любви и реальной жизни людей. В игре актеров заложен весь спектр чувств и эмоций, которые присутствуют в жизни любого человека — ревность, упреки, злость и, конечно, любовь. Обоим предстоит пройти огромный путь к возрождению чувств и разрушить стену взаимного недоверия.

Топ-5 лучших ролей гениального актера Александра Абдулова
Кадр из фильма «С любимыми не расставайтесь»  / 

Гений (1991)

Фильм «Гений» с Александром Абдуловым считают одним из лучших в кинокарьере актера. В нем Абдулов сыграл Сергея Ненашева  — талантливого изобретателя, знания и опыт которого в 90-е годы перестают быть востребованными. С помощью своего остроумия он организовывает криминальный заработок, не дающий покоя милиции и новоявленным мафиози. Майор Кузьмин давно хочет арестовать Ненашева, но ему не удается, поскольку каждый раз он находит уловки, чтобы оставаться безнаказанным.

Топ-5 лучших ролей гениального актера Александра Абдулова
Кадр из фильма «Гений»  / 

Некст (2001)

В этом сериале Александр Абдулов сыграл вора в законе Федора Лаврикова (Лавр), который живет в Подмосковье и не подозревает о существовании собственного сына Феди. Он бы так и не узнал о нем, если бы сын не провалил экзамены и ему не грозила бы армия. От армии пытается помочь откосить его родная тетя Клавдия.

Тетя, вырастившая сына Федю, вынуждена напомнить Федору-старшему об отцовском долге. По бандитским понятиям вор в законе не может иметь семью и детей. Лавр отказывается от королевского звания и принимает сына. Федя — гениальный финансист и компьютерщик — впоследствии помогает отцу обрести финансовую независимость.

Топ-5 лучших ролей гениального актера Александра Абдулова
Кадр из фильма «NEXT»  / 

Лузер (2007)

Комедийные роли Александру Абдулову давались так же легко, как и криминальные. Например, в фильме «Лузер» сыграл Дмитрия, который по счастливой случайности выигрывает миллион рублей и шикарный автомобиль. По приглашению друга он мчится в Питер встретить Новый год. Недалеко от Валдая за превышение скорости его останавливает гаишник Павел. Чтобы как-то оправдаться, Дима придумывает невероятную историю о любимой девушке, которая живет в Валдае, и даже называет наобум ее адрес. Но разве он мог предположить, что по названному адресу проживает сам гаишник Павел...

Топ-5 лучших ролей гениального актера Александра Абдулова
Кадр из фильма «Лузер»  / 

Капкан (2007)

У главного героя Михаила Волобуева (Александр Абдулов) неожиданно пропадает жена. Волобуев находится на грани нервного срыва. Он вынужден окунуться в прошлое и проанализировать всю совместную жизнь с супругой, чтобы найти хоть какой-то след.

По ходу сюжета становится понятно, кто стоит за всеми интригами и какова судьба Екатерины Волобуевой, жены Михаила. Главный герой попадает в настоящий круговорот событий: допросы, расследования, судебный процесс.

Топ-5 лучших ролей гениального актера Александра Абдулова
Кадр из фильма «Капкан»  / 

Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал о проживающих в Смоленске родственниках покойного актера Александра Абдулова, о которых не было известно раньше.

Вернуться назад

день рождения топ фильмов александр абдулов
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 109184 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 67636 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 64284 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 54775 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 38364 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Шоу-бизнес / Топ-5 ярких ролей гениального актера Александра Абдулова
Рейтинг@Mail.ru