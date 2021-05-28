Египет и Иордания запустили совместное производство ноутбуков

Каир, 28 мая. Египетская Арабская организация индустриализации (АОИ) открыла производственные линии для совместного создания электронных книг, ноутбуков и планшетов в партнерстве с частной фирмой Talal Abu Ghazaleh.

На церемонии запуска присутствовали министр связи и информационных технологий Амр Талаат, министр торговли и промышленности Невин Гамеа, председатель АОИ Абдель-Монием Эль-Торас и представитель базирующейся в Иордании компании Абу Газале.

Глава Минсвязи назвал этот шаг успешной моделью интеграции государственного и частного секторов в рамках президентской инициативы по расширению местного производства электронных устройств.

«Египет стремится стать региональным центром создания и проектирования современных гаджетов», — сказал он.

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Амр Талаат добавил, что запуск производственной линии является фундаментальной опорой для обеспечения гражданского населения передовыми электронными устройствами и экспорта продукции на региональные и мировые рынки.

Эль-Торас в свою очередь заявил, что этот проект позволит сократить импорт гаджетов, необходимых для системы образования страны. Мероприятие проходит в рамках поручения президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по расширению системы дистанционного обучения в связи со вспышкой пандемии COVID-19.

Также запуск производства электронный устройств отлично вписывается в высокотехнологичную модель будущего Египта. Правительство рассчитывает стать государством-экспортером современных технологий во все страны Африканского континента.

Одним из таких проектов является строительство новой административной столицы в стиле хай-тек — город Ведиан. В нем разместят все министерства и переселят порядка шести миллионов жителей Каира.