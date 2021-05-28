Анастасия Решетова сообщила о скором выходе своего первого клипа на песню «Без него»

Москва, 28 мая. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова занялась музыкальной карьерой. Знаменитость готовится выпустить клип на свою новую песню «Без него».

Решетова анонсировала скорый выход дебютного музыкального видео на своей странице в Instagram. Для модели это будет первый масштабный клип, в котором она принимает участие в качестве исполнительницы.

«Я долго думала, выпускать эту работу или нет, ведь для меня та история уже давно закончена. Но решила, что пусть уже когда-то испытанные эмоции останутся жить в таком формате — формате музыкального творчества», — написала экс-возлюбленная Тимати.

В анонсе знаменитость переезжает алую розу на мотоцикле. Поклонники увидели в этом намек на шоу «Холостяк» с Тимати, в котором рэпер дарит участницам, остающимся в проекте, как раз такие розы.

«Ни одна из тех роз не сравнится с тобой»; «Переехала розу — как символично!»; «Момент с розой в самое сердце. Ты заслуживаешь еще больше, чем было!» — поддержали звезду подписчики.

Анастасия Решетова и Тимати расстались в прошлом году, однако поклонники подозревают, что это был пиар-ход. Фанаты считают, что рэпер и модель до сих пор вместе, но специально скрывают это. Провоцируют эти подозрения совместные появления экс-возлюбленных. Например, Решетову и Тимати заметили в одной компании на дне рождения друга.