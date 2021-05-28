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28 мая 22:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:04
Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
21:16
Политика
Матвиенко назвала выпад США о «грязном» российском газе попыткой манипуляции
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Анастасия Решетова сообщила о скором выходе своего первого клипа на песню «Без него»

Шоу-бизнес
Анастасия Решетова сообщила о скором выходе своего первого клипа на песню «Без него»
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 28 мая. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова занялась музыкальной карьерой. Знаменитость готовится выпустить клип на свою новую песню «Без него».

Решетова анонсировала скорый выход дебютного музыкального видео на своей странице в Instagram. Для модели это будет первый масштабный клип, в котором она принимает участие в качестве исполнительницы.

«Я долго думала, выпускать эту работу или нет, ведь для меня та история уже давно закончена. Но решила, что пусть уже когда-то испытанные эмоции останутся жить в таком формате — формате музыкального творчества», — написала экс-возлюбленная Тимати.

В анонсе знаменитость переезжает алую розу на мотоцикле. Поклонники увидели в этом намек на шоу «Холостяк» с Тимати, в котором рэпер дарит участницам, остающимся в проекте, как раз такие розы.

«Ни одна из тех роз не сравнится с тобой»;

«Переехала розу — как символично!»;

«Момент с розой в самое сердце. Ты заслуживаешь еще больше, чем было!» — поддержали звезду подписчики.

Анастасия Решетова и Тимати расстались в прошлом году, однако поклонники подозревают, что это был пиар-ход. Фанаты считают, что рэпер и модель до сих пор вместе, но специально скрывают это. Провоцируют эти подозрения совместные появления экс-возлюбленных. Например, Решетову и Тимати заметили в одной компании на дне рождения друга.

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тимати клип решетова
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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Решетова сообщила о скором выходе своего первого клипа на песню «Без него»
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