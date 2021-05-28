Красивый, ухоженный сад — гордость и мечта каждого дачника. Поддержание участка в надлежащем виде — это тяжелый труд, который сполна окупается живописным видом из окна и богатым урожаем. К счастью, у современных садоводов есть масса помощников, которые существенно облегчают жизнь и экономят время. Газонокосилка быстро приведет в порядок лужайку перед домом, мотокультиватор вскопает огород, а сучкорез поможет привести в порядок разросшиеся кроны высоких деревьев и кустарников. Героем нашего сегодняшнего материала станет именно этот инструмент. Объясним, зачем нужен сучкорез, расскажем, на что обратить внимание при выборе, и представим рейтинг лучших сучкорезов по версии ФАН.

pixabay.com / Michael Schwarzenberger

Сучкорез: зачем нужен и чем отличается от секатора

Сначала может показаться, что эти два садовых инструмента были придуманы для одного и того же — обрезки лишнего, а значит, между ними нет особой разницы, однако это не так.

Действительно, и секатор, и сучкорез работают по схожему принципу и с одной целью — срезать ненужные ветки, стебли и сучки. Однако их вряд ли можно назвать взаимозаменяемыми. В хозяйстве однозначно пригодятся оба.

Главное конструктивное отличие состоит в длине ручек: у сучкорезов они значительно длиннее и могут быть в том числе телескопическими, что позволяет дотянуться до высоких веток. Некоторые модели дают садоводу возможность убрать все лишнее на высоте до 6 м, не вставая при этом на стремянку. Это особенно удобно, если уход нужен сразу нескольким деревьям. Кроме того, длинные рукоятки служат рычагом, благодаря чему получается обрабатывать ветки достаточно большого диаметра.

Помимо ухода за высокими деревьями, сучкорез очень удобен для обрезки густого кустарника и его прореживания, поскольку помогает удалить ветки на расстоянии, без необходимости залезать вглубь растения.

Секатор тоже очень полезен. Главное его преимущество — малый вес, компактность и возможность работать одной рукой. Он прекрасно справится с тонкими ветками на небольшой высоте, обрезкой цветов и молодых, но активно разрастающихся во все стороны растений. О выборе этого инструмента мы обязательно расскажем подробнее в одном из следующих материалов, а сейчас сосредоточимся на его «старшем брате» — сучкорезе.

Федеральное агентство новостей /

На что обратить внимание при покупке сучкореза: критерии выбора

Выбор садового инструмента — вопрос серьезный. Хочется, чтобы он был удобным в применении, хорошо ложился в руку и служил долгие годы. Чтобы выбрать именно такой сучкорез, необходимо знать несколько важных критериев, на которые следует опираться. Обговорим каждый детально.

Ваши цели и задачи

Это первое, о чем стоит задуматься, отправляясь на поиски инструмента. Окиньте взглядом свой сад и прикиньте, с какими проблемами вам приходится сталкиваться чаще всего. Если у вас растут сплошь кустарники, то вряд ли есть смысл тратиться на сучкорез, предназначенный для обрезания толстых веток, а вот для тех, у кого на участке много деревьев, целесообразнее присмотреться к экземпляру покрепче, а то и вовсе подумать о бензиновых, электрических или аккумуляторных моделях, о которых мы поговорим далее.

Материал лезвий

Важнейший параметр, от которого будет зависть, как долго прослужит сучкорез и с ветками какой толщины сможет справиться. Если речь идет об устройстве механического типа, то максимальным доступным для него диаметром считается показатель в 55 мм.

Кроме того, режущие элементы должны быть не только прочными, но и не слишком тяжелыми, поскольку работать приходится подолгу и зачастую с поднятыми руками, что явно не упрощает задачу. Поэтому производители всячески пытаются сделать конструкцию как можно более легкой.

Как правило, лезвия изготавливаются из следующих материалов:

хромомолибденованадиевая (CrMoV) сталь с защитным антифрикционным покрытием из тефлона, которое призвано бороться с неблагоприятными факторами извне и снижать силу трения, а также предотвращать налипание расщепленной древесины на лезвия;

углеродистая, нержавеющая или инструментальная сталь.

Материал рукоятей играет не менее важную роль, поскольку с их помощью создается механическое давление. Значит, равно как и режущий механизм, они должны быть крепкими и при этом легкими. Большинство фирм-производителей использует в своих изделиях алюминий, но можно встретить модели из стекловолокна. Этот материал особенно хорош для длинных ручек более двух метров. Дополнительное удобство пользователю обеспечит мягкий прорезиненный противоскользящий материал, которым оборачивают рукоять.

Вес и габариты

Как было сказано, сучкорезом часто приходится работать на высоте с вытянутыми руками, а значит, инструмент должен иметь достаточно длинные ручки при малом весе.

Длина стандартных моделей может достигать 4 м, а вес колеблется в пределах от 200 г до 2,5 кг. Толщина сучков и веток, которые окажутся «по зубам» большинству экземпляров, — от 30 до 55 мм.

Длина ручек

От этого критерия зависит, на какой высоте вы сможете производить обрезку, не вставая на стремянку. Важно учитывать, что слишком длинные ручки — это не всегда хорошо, поскольку их приходится достаточно широко раздвигать, чтобы отрезать сучок. В этом смысле очень удобна телескопическая рукоять, которая позволяет удлинять или укорачивать ручки в зависимости от ваших потребностей. Такие модели стоят несколько дороже, зато они более универсальны и позволяют с комфортом обрабатывать растения разной высоты.

Наличие фиксатора лезвий

На первый взгляд, не слишком заметная, но важная деталь, которая обеспечит безопасную транспортировку и хранение инструмента.

Тип заточки лезвий

Самый предпочтительный вариант — прецизионный. При таком способе заточки режущий край получается особенно острым и остается таким максимально долго.

Площадь участка и количество растений, которое предстоит обрабатывать

Для небольшого садика будет вполне достаточно простого механического сучкореза. Если же у вас участок внушительных размеров с большим количеством растений, имеет смысл потратиться на электрический или бензиновый сучкорез для обрезки деревьев, который в значительной степени облегчит уход за кроной и окупит потраченные на его приобретение средства.

pixabay.com / CDHGROUP

Виды садовых сучкорезов

На прилавках строительных и садовых магазинов можно встретить два основных типа сучкорезов: ручные и те, что работают на бензине или от электричества.

При этом ручные бывают нескольких видов.

Штанговый

Отличается простым механизмом действия: режущая часть в таком устройстве крепится к штанге, которая позволяет дотянуться до высоких веток. Устройство работает за счет веревки или цепи, за которую нужно потянуть, чтобы начать обрезку ветвей. Такие сучкорезы часто оснащают поворотной режущей головкой для большей маневренности и удобства использования. Важно: штанговые модели, как это ни странно, зачастую продают без штанги, ее приходится покупать отдельно.

Телескопический

Удобен своей универсальностью. Может быть как с одной, так и с двумя ручками. Если не выдвигать ручки, таким устройством удобно работать с невысокими растениями, а длинный сучкорез поможет добраться до высоких веток деревьев и труднодоступных участков в густых зарослях кустарника. В сложенном виде инструмент удобно транспортировать и он не займет много места для хранения.

Плоскостной (bypass)

Эта разновидность отлично подходит для обрезки живых веток, поскольку такой способ считается наименее травматичным. Оставляет после себя ровный, нерасщепленный срез. Края могут быть как закругленными, так и прямыми.

Контактный (Anvil)

Убирает ветку не срезая, а, можно сказать, сдавливая и по этой причине не подходит для здоровых деревьев. Срез после его использования получается расщепленным, что пагубно сказывается на состоянии растения. Зато с сухими сучками такое устройство справляется на ура и требует от владельца меньше усилий по их удалению.

С храповым механизмом

Обеспечивают ровный и точный срез при наименьших усилиях со стороны садовода. Считаются универсальным вариантом, который подходит как для сухих, так и для живых веток.

Если работать руками не хочется, можно приобрести бензиновый, электрический или аккумуляторный сучкорез. Стоят они ожидаемо дороже ручных вариантов, но очень облегчают жизнь садовода. Поговорим о каждом типе подробно.

Бензиновый сучкорез

Бензиновые модели хороши своей автономностью: с ними вы не будете зависеть от подачи электричества, а с этим делом, как известно, на дачах частенько бывают проблемы. С таким помощником вы сможете выполнить всю запланированную работу вне зависимости, есть в поселке свет или его отключили на неопределенный срок.

При этом такие устройства расходуют не очень много топлива. Как правило, целого бака хватает больше чем на час беспрерывной работы.

Двигатели внутреннего сгорания, которые приводят в движение бензиновые аппараты, обладают наибольшей производительностью и справятся с работой быстрее электрических и аккумуляторных собратьев, не говоря уже о механических, поэтому такие устройства незаменимы для владельцев больших участков.

Для максимальной производительности желательно отдавать предпочтение аппаратам, оснащенным четырехтактным двигателем мощностью от 1 до 2 л. с. Такие мощные устройства позволят быстро справиться с большим объемом обрезки, но нужно принимать во внимание, что весят они довольно много — порой до 9 кг.

Электрический сучкорез

Не столь мощный, как его «коллега», работающий на бензине, но тоже имеет ряд преимуществ, среди которых:

экологичность, отсутствие выхлопа и, как следствие, неприятного запаха;

небольшой вес;

маневренность;

простота запуска и управления;

не нуждается в сложном техническом обслуживании;

более низкий уровень шума.

Главный их недостаток — зависимость от источника питания, а также необходимость таскать за собой провод во время работы и периодически расправлять его.

Аккумуляторный сучкорез

Обладает всеми достоинствами электрического, но не требует подключения к сети и весит меньше. Главное — не забывать вовремя заряжать аккумулятор. Как правило, одной зарядки хватает, чтобы сделать около полусотни срезов.

Вес такого аппарата во время работы распределяется равномерно, что важно, если приходится приводить в порядок сразу много деревьев. По мощности аккумуляторный сучкорез вряд ли может сравниться с бензиновым, однако для непрофессионального применения на бытовом уровне, судя по отзывам дачников, его вполне достаточно.

Режущая часть может быть как в виде мини-пилы, так и в виде кусачек. Телескопические ручки превращают устройство в высоторез, который позволяет формировать крону и удалять засохшие ветки на высоте до 3 метров без использования вспомогательных средств.

pixabay.com / ImageParty

Простые правила работы с сучкорезом

Никаких особых премудростей тут нет, но некоторые нехитрые рекомендации соблюдать все же стоит.

Перед покупкой обязательно подержите понравившуюся модель в руках, проследите, чтобы инструмент был крепким и удобным, ничего в его конструкции не шаталось и не скрипело. Занимайтесь обрезкой в удобной рабочей одежде из плотного материала, который защитит кожу от случайных царапин и ссадин. Наденьте головной убор и специальные защитные очки, чтобы щепки не попадали на волосы и в глаза. Перед использованием убедитесь, что сучкорез находится в рабочем состоянии. Для работы займите максимально устойчивое положение. Инструмент острый, поэтому никаких шатающихся табуреток под ногами быть не должно. Завершив обрезку, очистите инструмент от щепок, смолы и земли. Вытрите лезвия сухой тряпкой, скрепите фиксатором и уберите на хранение до следующего использования.

pixabay.com / jacqueline macou

Сучкорез садовый: рейтинг лучших по версии ФАН

Сучкорез FISKARS SmartFit L86

Pr Scr market.yandex.ru /

Удобный механический сучкорез со стальными загнутыми плоскостными лезвиями. Телескопические ручки могут увеличиваться в длину от 665 до 916 мм и способны захватывать ветки диаметром до 38 мм. Вес инструмента — 1,3 кг.

Ориентировочная стоимость — 4000 рублей.

Высоторез Gardena Star Cut 160 Plus

Pr Scr market.yandex.ru /

С помощью этого инструмента с телескопической ручкой вы сможете добраться без стремянки даже до самых высоких веток (на высоту до 3,5 м) и без труда привести в порядок старые высокорослые деревья в саду. Длина сучкореза — 1600 мм. Плоскостные загнутые лезвия из стали со специальным защитным покрытием легко справятся с сучьями диаметром до 32 мм. Для удобства хранения и транспортировки сучкорез оснащен фиксатором лезвий. Заточка — прецизионная. Предназначен для обрезки сухих веток. Вес — 1,2 кг.

Ориентировочная стоимость — 7000 рублей.

Высоторез аккумуляторный BOSCH UniversalChainPole

Pr Scr market.yandex.ru /

Сучкорез-высоторез от известного производителя бытовой техники работает от аккумулятора и избавит владельца от необходимости прикладывать много усилий для обработки деревьев и кустарников от сухих и лишних живых веток. Пользователи отмечают высокую надежность модели и емкий аккумулятор, который позволяет обработать среднего размера сад на одной зарядке. В комплект входит аккумуляторный блок и зарядное устройство. Наклон пилы регулируется на 120 градусов. Вес — 3,5 кг. Устройство регулируется по высоте от 210 до 260 см.

Ориентировочная стоимость — 15500 рублей.

STIHL Аккумуляторный сучкорез GTA 26 SET

Pr Scr market.yandex.ru /

Легкий и компактный универсальный инструмент весом всего 1,2 кг. Отлично ложится в руку и позволяет без особых усилий со стороны оператора обрабатывать кустарники и подпиливать как сухие, так и живые ветви, растущие на уровне человеческого роста и ниже. Мощный литийионный аккумулятор обеспечивает долгую беспрерывную работу без подзарядки. На корпусе есть индикатор заряда, благодаря которому вы всегда будете знать, сколько времени полноценной работы у вас в запасе. Высокопроизводительную низкопрофильную пильную цепь в случае необходимости можно заменить без использования дополнительных вспомогательных инструментов. Откидной защитный кожух обеспечивает безопасность. В комплект входит удобная сумка-чехол для переноски с петлями для хранения.

Ориентировочная стоимость — 15500 рублей

Сучкорез PALISAD 60521

Pr Scr market.yandex.ru /

Простой в использовании и надежный сучкорез с длинными ручками по очень привлекательной цене. Плоскостные загнутые стальные лезвия имеют защитное покрытие. Рукоятки снабжены прорезиненными противоскользящими накладками для удобства использования. Справляется с ветками и сучками до 30 мм в диаметре. Длина сучкореза — 700 мм, вес — 0,89 кг. Пользователи отмечают удобство и надежность инструмента при низкой, по сравнению с конкурентами, цене.

Ориентировочная стоимость — 580 рублей.

Сучкорез PATRIOT LP 1040

Pr Scr market.yandex.ru /

Сучкорез с телескопическими ручками и храповым механизмом с легкостью справится даже с толстыми ветками. Контактные загнутые лезвия из стали надолго сохранят остроту и прослужат не один сезон благодаря защитному покрытию. Прорезиненные рукояти удобно держать в руках. Длина сучкореза — 1040 мм.

Ориентировочная стоимость — 1800 рублей.

Высоторез бензиновый CHAMPION PP126

Pr Scr market.yandex.ru /

Бензиновый сучкорез с двухтактным двигателем мощностью 1,02 л. с. станет незаменимым помощником, когда требуется привести в порядок сад с большим количеством деревьев и густорастущим кустарником. Достаточно большой вес инструмента (9,5 кг) компенсируется его высокой производительностью. Наплечный ремень обеспечивает удобство использования и транспортировки. Предельная толщина реза — 200 мм. Помимо самого агрегата, в комплект входит цепь, ремонтный комплект, ключи, тара для топливной смеси и защитные очки.

Ориентировочная стоимость — 29 500 рублей.