Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия

Вашингтон, 28 мая. Сенаторы Конгресса США от Республиканской партии блокировали прохождение закона, предусматривающего создание комиссии по расследованию штурма Капитолия.

Документ не прошел необходимое процедурное голосование, прошедшее 28 мая. Для одобрения законопроекта требовалось минимум 60 голосов, но «за» высказались только 54 сенатора.

Палата представителей конгресса одобрила инициативу по созданию указанного закона 19 мая. Президент США Джо Байден не раз высказывался в поддержку формирования комиссии по расследованию штурма Капитолия. Однако в сенате требовалась поддержка как минимум десяти республиканцев, которые в основном резко критиковали идею.

Ранее в Сети появилось видео, подтверждающее, что сотрудники полиции добровольно пропустили в здание Капитолия участников марша в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа.