Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи

Сочи, 28 мая. Водитель немецкой иномарки попытался уйти от полиции, однако врезался в служебную машину и был задержан.

Полиция составила шесть административных протоколов на 30-летнего владельца Mercedes, который врезался в автомобиль дорожной инспекции во время погони, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Суд арестовал лихача на 12 суток.

Стражи порядка пытались остановить тонированную иномарку, двигавшуюся по встречной полосе. Однако водитель не отреагировал на требования правоохранителей и продолжил путь, исполняя опасные маневры. Во время задержания злоумышленник отказался показывать документы, пререкался с инспектором и толкал его.

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