В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта

Брюссель, 28 мая. Евросоюз на фоне очередного инцидента на границе Армении и Азербайджана выразил готовность помочь странам в разрешении конфликта.

Европейский союз призвал обе стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации конфликта, прекратить военное развертывание и отозвать все силы к позициям, которые они занимали до 12 мая. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

«ЕС готов оказать экспертную поддержку и помощь по делимитации и демаркации границы, поддержать необходимые усилия по укреплению доверия», — отмечается в заявлении.

Евросоюз также призывает азербайджанскую сторону немедленно освободить всех военнопленных и приветствует любые усилия, направленные на снижение напряженности на границе двух стран.

Ранее руководитель оборонного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что азербайджанские военнослужащие должны покинуть армянскую территорию.