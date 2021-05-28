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28 мая 22:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:04
Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
21:16
Политика
Матвиенко назвала выпад США о «грязном» российском газе попыткой манипуляции
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В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта

Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
Global Look Press  /  Giovanni Guarino

Брюссель, 28 мая. Евросоюз на фоне очередного инцидента на границе Армении и Азербайджана выразил готовность помочь странам в разрешении конфликта.

Европейский союз призвал обе стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации конфликта, прекратить военное развертывание и отозвать все силы к позициям, которые они занимали до 12 мая. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

«ЕС готов оказать экспертную поддержку и помощь по делимитации и демаркации границы, поддержать необходимые усилия по укреплению доверия», — отмечается в заявлении.

Евросоюз также призывает азербайджанскую сторону немедленно освободить всех военнопленных и приветствует любые усилия, направленные на снижение напряженности на границе двух стран.

Ранее руководитель оборонного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что азербайджанские военнослужащие должны покинуть армянскую территорию.

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Армения ес азербайджан
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