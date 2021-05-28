Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным

Ереван, 28 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян охарактеризовал свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Пашинян в пятницу провел встречу с жителями ереванского района Нор-Норк. Один из присутствовавших выразил мнение, что российское руководство якобы может создать главе правительства проблемы перед выборами. Пашинян отметил, что не согласен с этим заявлением.

«С президентом России у нас очень хорошие и очень теплые личные отношения, рабочие отношения», — сказал политик.

Никол Пашинян ранее пообещал представить план мирного урегулирования на армяно-азербайджанской границе.