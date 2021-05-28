Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ

Москва, 28 мая. Футболисты сборной России Александр Головин и Артем Дзюба претендуют на звание «Спортсмен года» по версии популярного журнала GQ Russia.

Список из пяти претендентов на звание «Спортсмен года» был опубликован на официальном сайте журнала GQ Russia. В него вошли футболисты сборной России Артем Дзюба и Александр Головин, теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP, хоккеист клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, а также шахматист Ян Непомнящий. Обладатель премии будет определен путем голосования на официальном сайте GQ Russia.

Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров исполнит гимн РФ перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии. Поединок пройдет на столичном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.