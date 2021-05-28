РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ

Санкт-Петербург, 28 мая. Директор Российского экологического оператора отчитался об успехах по внедрению системы раздельного сбора мусора в стране.

Большая часть российских субъектов уже пользуется системой раздельного мусоросбора. Полноценно, либо частично, соответствующие проекты запущены в 476 городах из 70 регионов страны. Об этом сообщает телеканал «360».

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о перспективах компании в рамках IX Невского международного экологического конгресса в Северной столице.

Согласно планам компании, раздельный сбор отходов распространится в дальнейшем на территорию всей Российской Федерации. Буцаев отметил, что для этого оператору потребуются как контейнеры, так и автоматизированные пункты приема вторичного сырья. Эксперт приводит в пример так называемые фандоматы. Предполагается, что на рынке впоследствии появятся особые компании-сборщики.

Представитель РЭО особенно выделил белорусский опыт в данной сфере, который является наглядным примером по созданию функционирующей системы, включающей узконаправленные компании.

Буцаев провел разделительную черту между мусором и отходами, когда выступал на международном форуме в Москве несколькими днями ранее.