Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России

Москва, 28 мая. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на оскорбление актера Евгения Гришковца, который заявил, что ему «тесно в стране» с журналистом.

Гришковец высказался о Соловьеве еще в 2020 году, но ведущий ознакомился с его видео только год спустя. Журналист предположил, что за счет имени популярного человека многие забытые и не очень известные люди пытаются напомнить и громко заявить о себе. По мнению Соловьева, Гришковец откровенно страдает «от забвения и ощущения, что было мало и ушло, если речь о таланте».

В видео артист заявил, что «залипает на лютые адские передачи» Соловьева, сравнил их просмотр с наблюдением страшных событий, от чего, тем не менее, сложно оторваться. По мнению Гришковца, шоу Соловьева интригует «отсутствием предела демагогии, самоуверенности, самовлюбленности и цинизма» ведущего. При этом профессионализм самого журналиста Гришковец оценил очень высоко, назвав его «умным, быстро думающим и живым». Затем артист пожаловался, что Соловьев звучит из очень многих СМИ.

«Многим на самоизоляции стало тесно с родными, а мне в одной стране тесно с Соловьевым», — сказал Гришковец.

Соловьев пошутил, что актер «на зависти съел собаку». По мнению ведущего, Гришковец «продемонстрировал всю прелесть трескотни» либеральной общественности, характеризующейся самолюбованием, демонстрацией претензии на элитарность и чеховских драматических приемов. Стержнем всего видео Гришковца Соловьев считает зависть: журналист провел параллель со сказочной мачехой, которой зеркало показывает более красивую девушку.

«Подходит Гришковец к зеркалу и выговаривает вопрос. А ему отвечают: Соловьев. Не тебя смотрят — Соловьева. Не на твои выступления ходят, а на Соловьева. Не ты востребован, а Соловьев. Он говорит: как? И даже зеркальце разбить может, но это не отменит всеобъемлющую, всепоглощающую зависть», — сказал Соловьев.

Ведущий предположил, что даже в случае исчезновения из публичного пространства его образ не оставит Гришковца в покое. По мнению Соловьева, в этом случае артисту «будет тесно» уже рядом со зрителями и слушателями объекта его личной зависти.

«Жень, ну и что ты собираешься с этим делать? Тебе со мной тесно? Понимаешь, даже если меня разнести на молекулы, останется осознание того, что я был, и что ты как явление ничего не можешь сделать. Не с демагогией, а со мной и тем, что народ меня любит, а любовь к тебе не такая. И потом тебе будет тесно с теми, кто смотрел и слушал меня», — заявил Соловьев в эфире «Вести FM».

Ранее ведущий подверг критике песню Манижи, с которой певица заняла девятое место на Евровидении-2021. Соловьев назвал выступление артистки поражением, указав, что она забыла про музыку на фоне активной общественно-политической позиции.