Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта

Москва, 28 мая. Популярные блогеры Ида Галич и Настя Ивлеева наладили отношения после ссоры. Звезда «Орла и решки» стала гостьей Галич в новом выпуске ее шоу.

Несколько лет назад Галич и Ивлеева вместе вели музыкальные шоу и снимали ролики для Instagram. Однако затем Галич вышла замуж и родила сына, поэтому блогеры стали меньше общаться.

В прошлом году между знаменитостями случился публичный конфликт. Тогда Галич похвасталась большими заработками и отметила, что способна получать деньги, не устраивая гивы (розыгрыши со спонсорами) в Instagram. Ивлеева тут же решила, что это выпад в ее сторону, и ответила приятельнице в соцсети. Пару дней звезды спорили, но затем конфликт сошел на нет.

Теперь блогеры, похоже, помирились. Галич опубликовала в Instagram Stories анонс своего шоу с участием Ивлеевой. На кадрах видно, что звезде «Орла и решки» задут провокационный вопрос: «Почему ты не общаешься с Идой Галич?». Поклонники надеются, что знаменитости снова будут делать контент вместе.

Настя Ивлеева показывала, как пьет коктейли со своей коллегой и подругой Юлией Коваль. Девушку подозревали в связи с мужем блогера, рэпером Элджеем.