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28 мая 20:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:41
Экономика
Поставщики стройматериалов повышают стоимость товаров в Санкт-Петербурге
20:40
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
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20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
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Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта

Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
instagram.com  /  @galichida / @_agentgirl_

Москва, 28 мая. Популярные блогеры Ида Галич и Настя Ивлеева наладили отношения после ссоры. Звезда «Орла и решки» стала гостьей Галич в новом выпуске ее шоу.

Несколько лет назад Галич и Ивлеева вместе вели музыкальные шоу и снимали ролики для Instagram. Однако затем Галич вышла замуж и родила сына, поэтому блогеры стали меньше общаться.

В прошлом году между знаменитостями случился публичный конфликт. Тогда Галич похвасталась большими заработками и отметила, что способна получать деньги, не устраивая гивы (розыгрыши со спонсорами) в Instagram. Ивлеева тут же решила, что это выпад в ее сторону, и ответила приятельнице в соцсети. Пару дней звезды спорили, но затем конфликт сошел на нет.

Теперь блогеры, похоже, помирились. Галич опубликовала в Instagram Stories анонс своего шоу с участием Ивлеевой. На кадрах видно, что звезде «Орла и решки» задут провокационный вопрос: «Почему ты не общаешься с Идой Галич?». Поклонники надеются, что знаменитости снова будут делать контент вместе.

Настя Ивлеева показывала, как пьет коктейли со своей коллегой и подругой Юлией Коваль. Девушку подозревали в связи с мужем блогера, рэпером Элджеем.

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