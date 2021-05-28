Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом

Москва, 28 мая. Актер Стивен Сигал может помочь обеспечить партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» поддержку экоактивистов, считает председатель политобъединения Сергей Миронов.

По словам Миронова, среди поклонников Сигала много людей с разными политическими взглядами. В партии не думают, что получат поддержку всех поклонников знаменитости, однако определенные люди могут проявить интерес к политическому объединению.

«Рассчитываем привлечь на свою сторону экоактивистов и людей, неравнодушных к природе», — заявил Сергей Миронов.

Ранее политик рассказал, что Сигал станет членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и будет заниматься вопросами экологии. Он сможет получить партийный билет 29 мая.