Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей

Лос-Анджелес, 28 мая. Число бродяг в Соединенных Штатах увеличивается. Канал Fox Nation рассказал о жизни американских бомжей в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Чикаго.

Местные власти не пытаются бороться с бедностью в Соединенных Штатах. Кроме того, член городского совета Лос-Анджелеса Майк Бонин намерен расширить палаточные городки для бездомных, разместив их в аэропорту и престижных районах, передает «Ино.тв».

«Это конец Лос-Анджелеса», - прокомментировал ведущий Fox News Такер Карлсон.

В первом эпизоде Tucker Carlson Originals канал рассказал о положении дел в Чикаго. Корреспонденты просмотрели тысячи часов не опубликованных видеозаписей с камер наблюдения и пришли в шок. За пределами чикагского делового центра американцы ходят по улице голыми, а людей расстреливают среди бела дня. Очень много тех, кто живет просто на улице.

Документальный фильм «Американская антиутопия» рассказывает о бездомных в Сан-Франциско. В городе находится много наркоторговцев, распространяющих героин посреди улиц.

По словам ведущих, происходящее связано с плохим руководством в стране. Местные законы стали абсурдными, например, калифорнийское Предложение 47 позволило бомжам и преступникам захватить общественные места в нескольких городах.

Лос-Анджелес также полон бездомных и наркоманов. Утопичный район Венис, построенный на берегу Тихого океана, красивое и излюбленное туристами место превратилось в зону бедствия. При этом Майк Бонин заявил, что палаточный лагерь будет еще расширяться. Более 19 тысяч человек уже подписали петицию против этого плана.

Попытки побороть бездомность в США могут обойтись местным властям в круглую сумму. Решение кризиса в Калифорнии потребует примерно 12 миллиардов долларов.