Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц

Москва, 28 мая. Грациозные и элегантные манеры русских девушек поразили западных кавалеров. Иностранцы поделились своими впечатлениями после свиданий с россиянками.

В западных странах давно наметилась тенденция на борьбу за равноправие между полами, однако в России дела обстоят иначе. Русские девушки считают очень грубым, если противоположный пол не предложит взять сумку или не уступит место в метро, заявили иностранцы.

Больше всего европейцев и американцев удивляет празднование Международного женского дня в РФ. Англичанин Крейг Эштон, женившийся на русской, рассказал, что утром 8 Марта его супруга намекнула, что ее пора поздравлять. Мужчина был в недоумении, за какие заслуги в честь женщин устраивают отдельный праздник, передает «Царьград».

«А с чем поздравить? Со второй хромосомой, что ли?» — спросил Крейг.

Дело в том, что на Западе женщины всегда борются за равные права с мужчинами, а 8 Марта является днем феминисток. В этот день мужчины стараются быть тише воды, ниже травы.

Однако в России представительницы слабого пола ждут подарки и цветы в этот праздник. Кроме того, они считают, что мужчина должен во всем помогать: открывать двери, нести сумку, оплачивать счета в ресторанах и прочее.

Жене англичанина Алисе удалось объяснить, что к чему, и сегодня он настоящий джентльмен. Крейг отмечает, что ему нравится ухаживать за своей любимой.

«Я уже открываю двери, держу куртку, наливаю шампусик и даже поздравляю с 8 Марта», — отметил мужчина.

Но вот британец Эдмунд Харрис до сих пор не понимает значение Международного женского дня. Он не понимает кого нужно поздравлять: то ли свою избранницу, то ли маму.

«Возникают какие-то нездоровые эдиповы ассоциации», — признался Эдмунд.

В Англии не положено подчеркивать разницу между мужчинами и женщинами. Более того, если парень предложит девушке донести чемодан, то она и вовсе может обидеться, мол она и сама в состоянии справиться, но в России все наоборот.

Также иностранцев шокировало, что русские красавицы получают цветы без повода. Вдохновившись таким примером иорданец Абдуль-Карим Аль-Кунбар решил подарить букет своей маме, и та расплакалась от счастья, заявив, что супруг дарил ей цветы лишь на свадьбу.

Итальянка Вероника ДʼЭрамо пожаловалась, что местным девушкам нужно попасть в больницу, чтобы получить цветы. Она была приятно удивлена, когда ее московский ухажер пришел на первое свидание с букетом и сводил ее в музей и ресторан.

Итальянский писатель Джанни Бандьера даже издал книгу «Как жениться на русской женщине». Он отмечает, что россиянки отличается особой женственностью и элегантностью.

«У нас, в Европе, увы, потеряны границы различий между полами», — подчеркнул мужчина.

Русские дамы покорили его сердце, он заметил, что в России женщины умеют быть женщинами. Помимо этого, они всегда стремятся выглядеть красиво и почти всегда носят каблуки, в то время как в европейских странах шпильки можно встретить лишь на особо важных мероприятиях.

Недавно британский принц Гарри рассказал о странном первом свидании с Меган Маркл. Будущие супруги провели романтический вечер в супермаркете.