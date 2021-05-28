Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки

Москва, 28 мая. Дачников могут оштрафовать за сорную траву и борщевики на участках. Подробнее о сложностях использования приусадебных территорий сообщило издание «Царьград».

Нарушителей могут наказать рублем или вовсе изъять участки в пользу государства. Однако требование распространяется только на сельскохозяйственные земли и некоторые садовые товарищества.

Власти не вмешиваются в «огородное хобби» граждан, но порой муниципальная власть осуществляет проверки на вопрос о целесообразности использования земель. Так, некоторые владельцы или арендаторы не выполняют обязанности по возделыванию земли. В таком случае они могут получить иск об изъятии собственности.

Для минимизации названой угрозы землю необходимо содержать по некоторым правилам. Дачники обязаны следить за собственными участками и содержать их в ухоженном виде. На территории не должно быть сорняков, которые указаны в правительственном перечне. Если земля не возделана более чем на 50%, ее владельцем могу оштрафовать на несколько тыс. рублей, передает «Первый русский»

В список запрещенных растений входит больше ста видов. Среди них борщевик, осот, перечная мята, полынь, одуванчик и другие сорняки. Кроме того, столкнуться с проблемами с законом могут владельцы участков, которые завалены бытовой химией или металлоломом, а также незарегистрированной самовольной постройкой.

Ранее ФАН сообщил, что дачникам рассказали, почему огурцы становятся горькими. Шесть самых распространенных причин горечи в огурцах — нарушение сроков посева, перепады температуры, недостаток влаги, чрезмерная жара, бедная почва и плохие семена, включая недозрелые и перезрелые.